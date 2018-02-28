У евреев наступает Пурим - самый веселый праздник в иудаизме

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вечером в среду евреи начинают праздновать Пурим — самый веселый праздник в иудаизме, символизирующий радость спасшегося от гибели народа.



Согласно еврейскому календарю, Пурим наступает 14 числа месяца адара и заканчивается на следующий день. В 2018 году эти даты приходятся на 28 февраля и 1 марта.

Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживающий в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") — именно отсюда и происходит название праздника Пурим.



Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате, еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер — Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский Храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.



"Пурим напоминает, что на каждом лежит ответственность, каждый должен сыграть ту роль, которую Бог написал специально для него – делать то, что Бог от него хочет, что Бог ему поручает через Тору и заповеди", — говорится в поздравлении главного раввина России Берл Лазара.



Раввин призвал верующих ни на миг не забывать, "что Бог всегда рядом, что он всегда поможет и решит любую проблему". Однако для этого нужно "честно и радостно служить ему, выполняя его закон и его заповеди".



Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер")и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер — части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима.

Важными заповедями праздника являются Мишлоах манот и Матанот ле-эвйоним, которые предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным.



Традиционно устраивается Пуримшпиль — карнавальное представление, а в качестве пуримских угощений обязательно выпекаются треугольные печенья "гоменташ" ("уши Амана"). Отдельное место в пуримских традициях занимает праздничная трапеза. Пурим — это единственный день в году, когда евреям предписывается не просто праздновать и угощаться, но и напиваться допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.