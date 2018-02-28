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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Холокост, которого не было: за что пьют евреи в самый радостный день года

08:0028.02.2018
229527
© AFP 2018 / Menahem KahanaПразднование Пурима в городе Бней-Брак, ИзраильПразднование Пурима в городе Бней-Брак, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana

Алексей Михеев

"Хаг Пурим самеах" — эта фраза сейчас постоянно звучит на улицах Иерусалима. Самый светлый еврейский праздник, который сами иудеи называют своим вторым днем рождения, отмечают во всем мире и со всей радостью, на которую способен человек, оказавшийся перед угрозой гибели и спасшийся в последний момент. Что произошло, когда Бог "сокрыл лицо от народа своего", и зачем пить, чтобы перестать отличать зло от добра, — в материале РИА Новости.

"Постановили Иудеи и приняли на себя и на детей своих праздновать эти два дня каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе; и чтобы дни эти Пурим не отменялись у иудеев, и память о них не исчезла у детей их", — говорится в библейской Книги Эстер, или Эсфири. В тяжелые дни вавилонского, а потом персидского плена практически весь народ был приговорен к гибели из-за интриг одного из приближенных царя Артаксеркса — Амана. Тысячи людей спасло чудо: царица Эсфирь, еврейка по происхождению, в нарушение строгих законов без приглашения пришла к властителю и позвала его на пир, во время которого и обратилась к нему с просьбой о защите евреев. В тот же день Аман был повешен, а его имя навсегда стало символом антисемита, ненавидящего еврейский народ и замышляющего его погибель.

© AFP 2018 / Menahem KahanaПразднование Пурима в Иерусалиме, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Празднование Пурима в Иерусалиме, Израиль

Неудавшийся геноцид

"Около двух с половиной тысяч лет назад в Персии было предложено первое, но не последнее в нашей истории окончательное решение еврейского вопроса. Читая свиток Эстер, мы знакомимся с главными героями и злодеями этой дворцовой интриги, чьи отношения могут и будут влиять на жизнь целого народа. Нужно помнить, что описывается время, когда не было ни синагог, ни домов обучения, когда евреи были совершенно дезорганизованы. Но получилось так, что новая и вполне реальная угроза объединила наш народ", — рассказывает главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

По его словам, праздник Пурим послужил для евреев настоящим обновлением "Синайского завета" — дарования Богом Моисею Десяти заповедей на вершине горы Синай. Народ, взявший в руки свою судьбу, обратился к Богу с просьбой о защите, и его молитвы были услышаны. Артаксеркс дал евреям право с оружием в руках защищать свою жизнь от посягательств, которые сам же и разрешил после наветов Амана: "Убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен и имение их разграбить". Так и произошло, и Пурим стал праздником победы.

© AFP 2018 / Menahem KahanaПразднование Пурима в Иерусалиме, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Празднование Пурима в Иерусалиме, Израиль

"Это было фактически первой попыткой геноцида еврейского народа. По сути, можно сказать, что Пурим мог быть холокостом для еврейского народа в то время. Но из дня траура он превратился в день радости. Наши мудрецы говорят: "Если даже все праздники будут отменены, Пурим не отменится никогда", — подчеркивает Гольдшмидт.

В Израиле — пить

Кульминация праздника — публичное чтение Книги Эсфири в синагоге. При произнесении чтецом имени Амана евреи топают, свистят, поднимают неимоверный шум специальными трещотками, выражая таким образом ненависть и презрение к злодею. В Средние века даже существовал обычай ударять одним об другой двумя камнями, на которых начертано имя Амана, пока оно не стиралось. Но главное, конечно, — праздничное застолье. Считается, что прекращать потреблять алкогольные напитки благочестивый иудей должен лишь тогда, когда перестает понимать, что же именно он делает: проклинает злодея Амана или благословляет отца Эсфири Мордехая.

© AFP 2018 / Menahem KahanaУльтраортодоксальные евреи во время праздования Пурима в Иерусалиме, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Ультраортодоксальные евреи во время праздования Пурима в Иерусалиме, Израиль

"В Пурим мы должны быть едины и физически, и духом, исполнив при этом основные заповеди праздника: отмечать его вместе в синагоге и слушать "Свиток Эстер", дарить друг другу сладкие подарки, помогать нуждающимся и, конечно, сделать "Лехаим" — да такой, чтобы не отличить злого Амана от праведного Мордехая!" — объясняет президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

"Лехаим" ("за жизнь" на иврите) — самый популярный тост у евреев. После его произнесения фужеры, наполненные вином, поднимаются к небу, символизируя просьбу к Всевышнему о праведной жизни. К праздничному столу обязательно подаются "уши Амана" ("озней Хаман") — треугольное печенье со сладкой начинкой.

Долгий праздник

Согласно одной хасидской истории, в Бердичеве жил еврей, который начинал праздновать Пурим на две недели раньше всех и не трезвел целый месяц.

"Почему твой Пурим длится так долго?" — спросил его раввин Леви-Ицхак.

© AFP 2018 / Menahem KahanaУльтраортодоксальный еврей с хлебом во время празднования Пурима в городе Бней-Брак, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Ультраортодоксальный еврей с хлебом во время празднования Пурима в городе Бней-Брак, Израиль

"Почему самый веселый праздник, Пурим, должен длиться всего один день?" — ответил пьяница вопросом на вопрос. И продолжил: "Аман, будь он проклят, решил уничтожить евреев в один день. Если план сорвется, думал злодей, то евреи объявят этот день праздником, но веселье их продлится только до вечера. Как бы не так! Я растянул этот праздник на целый месяц, чтобы Аман перевернулся в гробу".

Считается, что и Всевышний празднует Пурим вместе с еврейским народом. В этот день Он не судит каждого строго по поступкам, но щедро раздает свои благословения всем, кто попросит об этом.

© AFP 2018 / Menahem KahanaПразднование Пурима в Иерусалиме, Израиль
© AFP 2018 / Menahem Kahana
Празднование Пурима в Иерусалиме, Израиль

 

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
eea-tlt
Уничтоженные 75.000 персов - это только мужчин знатных родов, считается праздником, а не геноцидом персидского народа...
Ясное дело, можно попраздновать, если их имущество разграблено, а жёны и дети сделаны рабами.
08:49
28.02.2018
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