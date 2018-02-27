В России продолжат выставлять уникальные коллекции католического искусства

Патриарх Кирилл во время богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста на московском подворье Троице-Сергиевой лавры

Патриарх Кирилл во время богослужения в пятницу первой седмицы Великого поста на московском подворье Троице-Сергиевой лавры

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Культурный обмен между Русской православной и Римско-католической церквями активно развивается и будет продолжен, уверенность в этом выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и архиепископ итальянской провинции Тренто Луиджи Брессано на встрече в Даниловском монастыре.

В течение нескольких месяцев в Патриаршем музее церковного искусства проходила выставка уникальных авторских рождественских вертепов, созданных ремесленниками Трентино — Альто-Адидже — автономной области на севере Италии. По словам патриарха, она привлекла очень большое внимание москвичей и гостей города.

"После нашей встречи с папой Римским Франциском отношения между церквями активизировались, и в первую очередь — в сфере культуры. Так, выставка Roma Aeterna, на которой были представлены шедевры итальянской живописи из ватиканских музеев, по количеству посетителей превзошла все выставки иностранной живописи в Москве", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По мнению руководителя патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова, такая форма взаимодействия между двумя Церквями обязательно будет способствовать сближению людей и поможет достичь большего взаимопонимания между верующими. "Рассчитываем, что такие выставки будут продолжаться и послужат укреплению двусторонних отношений", — добавил пресс-секретарь.

Патриарх Кирилл также подчеркнул, что в условиях духовного кризиса западной цивилизации все христиане должны совместно работать над тем, чтобы "в планетарном масштабе на смену идеологии снова пришла сильная вера". Президент провинции Трентино Уго Росси в свою очередь выразил надежду, что знаменитые рождественские вертепы в следующем году будут выставлены в Вашингтоне и станут своеобразными "послами мира" в условиях непростой политической обстановки.