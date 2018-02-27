Аудиторы: исламский банкинг поможет развить отношения с мусульманским миром

АНОСИНО (Московская область), 27 фев – РИА Новости/Прайм. Развитие исламского банка могло бы помочь России наладить более тесное сотрудничество с мусульманскими странами, уверен председатель правления аудиторской компании КПМГ в России и СНГ Олег Гощанский.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

"Для России развитие исламского банкинга актуально по ряду причин. Причина первая — политическая, геополитическая, России необходимо налаживать более тесное сотрудничество со странами арабского мира, со странами Ближнего Востока, со странами Персидского залива", — сказал Гощанский, выступая на Российском исламском экономическом форуме "Роль России в исламской экосистеме".

Предправления отметил, что в экономике вышеуказанных стран исламский банкинг занимает центральную роль — с помощью данного типа финансирования осуществляются крупные инфраструктурные проекты, финансируется экспортно-импортные сделки. К тому же, по его словам, исламское население к 2025 году должно достичь двух миллиардов человек, что составит четверть населения земного шара. А активы исламского бизнеса к этому времени достигнут семи триллионов долларов.

Второй причиной Гощанский назвал то, что пятая часть населения России является мусульманами. "Вторая причина — Россия на сегодня является страной с 20% мусульманского населения. Довольно-таки ограниченное развитие исламского финансирования в России при 20-процентной пропорции населения, исповедующего мусульманство. Цифра говорит сама за себя — развивать его просто необходимо", — указал он.

"Ну, и очень важно отметить, что те принципы партнерства, заложенные в фундаменте исламского банкинга, очень важны для атмосферы внутри российского бизнеса", — заключил Гощанский.