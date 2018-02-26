В Москве построят храмы для переселенцев из пятиэтажек

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. В Юго-Восточном округе столицы начнется возведение православных храмов в рамках программы реновации жилого фонда, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего строительство.

Округ занимает второе место в городе по количеству жилых домов, вовлеченных в программу реновации, здесь планируют переселить жителей из 818 пятиэтажных домов в современное жилье нового поколения. Как отметили в пресс-службе, по генеральному плану в новых кварталах предусмотрено "все необходимое людям для комфортного проживания" — детские сады, школы, поликлиники и храмы.

"Там, где есть потребность, мы уже начинаем строить храмы с учетом реновации старого пятиэтажного жилого фонда, которая предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры в обновленных кварталах. Во многих районах храмы возводятся с учетом притока новых прихожан, которые появятся в новых домах, построенных на месте снесенных пятиэтажек. Потребность в храмах у народа велика, сегодня каждый храм является не только духовно-просветительским, но одним из социальных объектов города", — считает Ресин.

Примером такого строительства он назвал проект храмового комплекса в честь одного из основателей Москвы князя Андрея Боголюбского в районе Кузьминки. А в соседнем Жулебино сейчас возводится церковь Сретения Господня, на сегодня это самый большой из новых храмов столицы. Работы ведутся исключительно на пожертвования прихожан, подчеркнул Ресин.

"Жизнь показала — люди все больше убеждаются в том, что любой район Москвы в целом от соседства с храмами только выигрывает. Мало того, что храмы становятся архитектурными доминантами окружающей застройки и главным ее украшением, они "тянут" за собой благоустройство прилегающих территорий, создавая тем самым особенно привлекательные рекреационные зоны для горожан", — заключил депутат.

