Церкви закрыли гроб Господень, поспорив с мэрией Иерусалима из-за налогов

ИЕРУСАЛИМ, 26 фев — РИА Новости. Русские паломницы растеряны и расстроены. Они приехали в Иерусалим из Москвы, чтобы поклониться гробу Господня, а оказались у наглухо закрытых дверей храма. Остановить прием верующих хранители величайших христианских святынь решились в знак протеста против намерения городских властей обложить налогом церковную недвижимость и взыскать недоимки на баснословную сумму почти в 200 миллионов долларов.

Гора Голгофа, на которой казнили Иисуса, камень помазания, где снятое с креста тело оборачивали в погребальные пелена, пещера, в которой был похоронен и воскрес Христос, а теперь в канун Пасхи возгорается Благодатный огонь — все это впервые за столетия недоступно для паломников.

"Так неожиданно! Очень расстроились. Мы же надеялись… Единственное, завтра, у нас еще целый день завтра. Завтра снова придем", — наперебой говорят паломницы-москвички и выспрашивают у земляков-журналистов, почему закрыт храм и когда его откроют.

На площади у входа вполголоса поют псалмы верующие из Польши, тесным кружком молятся американские амиши — бородатые мужчины в сюртуках и шляпах, женщины в чепчиках и долгополых юбках. Не унывает только большая группа туристов из Азии. Они улыбаются и позируют для фото, возможно, отдавая себе отчет в том, что оказались в уникальном месте в уникальный момент.

"На протяжении исторического пространства, насколько можно вспомнить, такого не было никогда. Это в первый раз. Конечно, были раньше определенные прецеденты, и иерусалимская патриархия грозилась закрыть гроб Господень, но сегодня дело приобрело крайний оборот, и, как мы видим, храм закрыт", — говорит секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

На шаг, который они сами называют беспрецедентным, христианские конфессии пошли после того, как мэрия Иерусалима потребовала от них начать платить налог со всей недвижимости, кроме молельных домов, и уже начала арестовывать банковские счета, выставив неустойку за предшествующие годы.

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета, трактуя его действия как покушение на их исторические права и привилегии, многолетний "статус-кво" в их отношениях со светскими властями.

"Систематическое и беспрецедентное наступление на христиан в Святой земле жестоким образом попирает самые базовые, ab antiquo (ведущие свою историю с древних времен — ред.) и суверенные права, разрушает тонкую структуру отношений между христианской общиной и местными властями", — заявили греческий патриарх Иерусалима Феофил III, его армянский коллега Нурхан Манукян и католический кустод Святой земли Франческо Паттона.

Иерархи трех церквей, составляющих "святогробское братство", в воскресенье около полудня вместе вышли к верующим и объявили о коллективном решении закрыть храм.

"В качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия Храма гроба Господня. Вместе со всеми главами церквей на Святой земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности. Пусть Святой дух ответит на наши молитвы и поможет найти решение этому историческому кризису в нашем Святом граде", — сказано в документе, которой зачитывал Феофил III.

Первоначально церковные источники говорили, что акция протеста продлится всего час, но потом стало известно о ее бессрочном характере. "Как патриархи сегодня объявили, не назначен срок. О сроках не идет пока речи", — сказал РИА Новости архимандрит армянской церкви Иммануил.

Игумен Никон предполагает, что акция протеста продлится до "позитивного отклика от муниципалитета Иерусалима", и надеется, что компромисс удастся найти в ближайшие дни.

"Не секрет, что для Иерусалима основной источник дохода — это паломники и туристы. Если они будут настаивать на своем, то это создаст очень плохой имидж городу. Они просто не досчитаются миллионов, может быть, миллиардов шекелей в своей казне, если так поступят", — говорит он.

Претензии мэрии

Иерусалимская мэрия объявила, что оценивает общую налоговую задолженность христианских конфессий в 650 миллионов шекелей (почти 187 миллионов долларов) и не намерена больше перекладывать это бремя на горожан. В муниципалитете подчеркивают, что под налогообложение попадают принадлежащие церквям гостиницы и рестораны, торговые и офисные помещения, но ни в коем случае не "дома для молитв".

"В Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи. Храм гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет. Но коммерческие здания, такие, как гостиницы, торговые и офисные помещения, муниципальным налогом облагаются, независимо от того, кто ими владеет", — сказано в заявлении мэра города Нира Барката.

В справке, которую подготовила Русская духовная миссия, говорится, что исторически церкви в Иерусалиме не облагались налогами: это правило существовало еще до образования Израиля, было письменно зафиксировано во времена британского мандата и многие десятилетия не оспаривалось руководством страны. Ужесточение политики произошло в 2003-2006 годах, когда местные власти постановили, что церкви должны платить муниципальный налог в размере 6% полной ставки, а затем повысили его до 33%.

"Однако церкви фактически заблокировали выполнение этих предписаний, и налог ими не выплачивался", — сказано в материалах РДМ.

Заручившись мнением экспертов о допустимости ареста церковных счетов, мэрия в январе оповестила главу правительства и профильные министерства о том, что начинает взыскивать недоимки, и предложила государству, если у того возникнут возражения, компенсировать городу недополученные доходы.

"Долги за коммерческие площади, принадлежащие церквям, превышают 650 миллионов шекелей. Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг", — заявил в воскресенье Баркат в ответ на акцию протеста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018 © РИА Новости / Артур Габдрахманов Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018

Собственность России



Планы мэрии Иерусалима взимать налоги с собственности христианских конфессий затрагивают интересы Русской православной церкви и угрожают ее работе на Святой земле, заявил игумен Никон, выразив поддержку акции церковного протеста.

"Мы здесь, конечно, находимся в сообществе с другими церквами, и, если, не дай Бог, все-таки инициатива муниципалитета будет продвинута и претворится в жизнь, конечно, это коснется и нас", — сказал он.

"У нас — у Российской Федерации и Русской церкви — есть имущество в Святой земле. Прежде всего, это храмы и гостиницы, где мы принимаем порядка пяти и даже больше тысяч паломников ежегодно. Если этот закон будет принят, деятельность Русской православной церкви, ее официальное здесь присутствие просто встанет под вопрос, потому что, очевидно, налоги будут громадными", — добавил он.

В беседе с РИА Новости священнослужитель пояснил, что, если мэрия не отступится от своих планов, то под налогообложение попадет само здание Русской духовной миссии, официального представительства РПЦ на Святой земле, и многочисленные постройки обширного Горненского монастыря на западной окраине Иерусалима, за исключением расположенных там храмов.

"До сих пор нам выставляли счета, но мы не платили за само здание миссии и за Горненский монастырь. Когда-то это проходило спокойно, когда-то на наши счета налагались аресты, но потом наши юристы это все оспаривали. Риск заключается в том, что налог будет браться со здания миссии и зданий Горненского монастыря, кроме храмов. Возможно, даже ретроспективно", — сказал он.

"В Горненском монастыре без налога останется только центральный храм, а все даже кельи монашеские, не говоря уж о паломнических домах, подпадут под налог. И это будет просто крах", — сказал священник.