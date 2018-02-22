БЕЛГРАД, 22 фев — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил Россию за уникальное мозаичное украшение крупнейшего храма Сербии, передает корреспондент РИА Новости.

Завершенная композиция Вознесения Господня в куполе храма Святого Саввы в центре сербской столицы занимает площадь в 1248 квадратных метров. Над ней работали 90 российских и сербских мастеров под руководством члена Российской академии искусств, народного художника России Николая Мухина. Торжественная презентация состоялась в четверг.

"Я очень рад обратиться к вам, поскольку сегодня знаменательный день в отношениях Российской Федерации и Республики Сербии — открытие мозаичного полотна в куполе Храма Святого Саввы", — заявил Вучич на русском почти без акцента.

Он также на русском языке поблагодарил президента РФ Владимира Путина, руководство страны и Русскую православную Церковь.

Торжественная презентация макета внутренней мозаичной декорации купола храма прошла в декабре 2016 года в Белграде, и тогда было сообщено, что работы будут закончены через год. Главный секретарь Синода Сербской Православной Церкви (СПЦ) протоиерей-ставрофор Сава Йович сообщил в начале декабря 2017 года РИА Новости, что мозаика установлена и принята комиссией, которая состояла из представителей "Россотрудничества", Минкультуры РФ, РПЦ и СПЦ, а также Общества по строительству храма.

© Sputnik Памятная табличка в белградском храме Cвятого Саввы. 22 февраля 2018 © Sputnik Памятная табличка в белградском храме Cвятого Саввы. 22 февраля 2018

Собор в Белграде, посвященный основателю Сербской православной церкви святому архиепископу Сербскому Савве, был заложен в 1894 году на месте сожжения турецкими властями мощей святого в 1594 году. Строительство продолжалось на протяжении всего прошлого столетия со значительными перерывами.

Начало активной фазы возведения собора относится к 1935 году, однако и оно было прервано Второй мировой войной и коммунистическим югославским периодом и возобновилось лишь в 1985 году. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский архитектор Александр Дероко. К 2004 году все работы по возведению собора были завершены. На очереди — внутреннее убранство храма.

Храм Святого Саввы Сербского является одним из крупнейших православных храмов мира с площадью пола 3650 квадратных метров и высотой с крестом 79 метров, он рассчитан на 10 тысяч человек.

Генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства храма с 2015 года по поручению президента РФ Владимира Путина является Россотрудничество. Финансирование планируется осуществлять за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии. Первый вклад в размере 4 миллионов евро был выделен ПАО "Газпром нефть".