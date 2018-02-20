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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Наотрез против: евреев и мусульман выдавливают из Европы за обрезание

08:0020.02.2018
(обновлено: 08:01 20.02.2018)
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© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye Мальчик плачет во время обряда обрезания в Багдаде. 2009 годМальчик плачет во время обряда обрезания в Багдаде. 2009 год
© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye
Антон Скрипунов

Права европейских верующих вновь под ударом. Парламент Исландии намерен рассмотреть законопроект о запрете обрезания мальчиков. Нарушителей ждет суровое наказание — шесть лет тюрьмы. О запрете этого обряда активно спорят в Скандинавии. Корреспондент РИА Новости пытался выяснить, чем обернется очередная атака на иудеев и мусульман для всей Европы.

Дети превыше Бога

Свою инициативу исландские депутаты объясняют защитой прав ребенка. Эти права, мол, выше каких бы то ни было религиозных установок. В опубликованном на сайте альтинга (парламента Исландии) законопроекте дается следующее обоснование.

"Известно немало случаев проведения обрезания за пределами хирургических центров, например на дому, где не может быть стерильности. Причем такие операции выполняются не врачами, а религиозными лидерами. В таких условиях высок риск заражения, способного привести к смерти".

Торжественная церемония благословения солнца
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В ФЕОР призвали законодательно закрепить право иудеев на обрезание
Обрезание, отмечают авторы законопроекта, нарушает двенадцатый пункт "Конвенции ООН о правах ребенка", наделяющий детей правом свободно выражать свои взгляды, которым "уделяется должное внимание" в соответствии с их возрастом и зрелостью.

Предложение парламентариев возмутило евреев и мусульман как в Исландии, так и за пределами страны. Для иудеев, например, обрезание — одно из наиболее важных предписаний.

В Исландии всего 250 евреев (у них даже нет своего раввина) и около полутора тысяч мусульман. Однако исламская община в стране с населением 336 тысяч человек постоянно растет. По словам имама Исламского культурного центра в Рейкьявике Ахмада Сиддика, обрезание — неотъемлемая часть и мусульманской религии, поэтому вне закона окажется то, "что практикуется веками".

За иудеев и мусульман вступились даже в Ватикане. Глава Конференции католических епископов ЕС кардинал Рейнхард Маркс заметил, что право на свободу вероисповедания не идет вразрез с правами ребенка, поэтому опасения исландских политиков надуманы. "Криминализация обрезания — очень серьезная мера, вызывающая глубокую озабоченность", — приводит слова кардинала официальный сайт Конференции епископов ЕС.

© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкРельеф "Обрезание" на выставке "Искусство Северной Готики и Ренессанса" в ГМИИ им. А.С.Пушкина
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Рельеф "Обрезание" на выставке "Искусство Северной Готики и Ренессанса" в ГМИИ им. А.С.Пушкина

Против этики

С одной стороны, не входящая в Евросоюз Исландия по статусу вовсе не обязана придерживаться общеевропейского принципа "тотальной толерантности". С другой, крошечная островная страна не может не считаться с мнением материковой Европы. К тому же есть прецеденты: в прошлом году обрезание детям до 16 лет уже пытались запретить в Норвегии.

Мужчина голосует во втором туре выборов президента Франции в 2017 году на избирательном участке в Париже, Франция, 7 мая 2017 года
© REUTERS / Eric Gaillard
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С таким предложением выступила входящая в правящую коалицию "Партия прогресса" — третья по популярности политическая сила в стране. И коллеги по парламенту ее поддержали. Но норвежский премьер, а также ряд видных политиков ЕС беспощадно раскритиковали эту идею. В итоге буквально в последний момент рассмотрение законопроекта отложили, а лидеру "прогрессистов" Сив Йенсен пришлось публично оправдываться.

"Я хочу, чтобы все поняли: пока я возглавляю партию, этого не случится. Здесь, в Норвегии, мы уважаем свободу религии. Мы выступаем против антисемитизма", — заверила она.

Однако разговоры о вреде обрезания не прекратились. Недавно против обряда выступили в Дании. Датская медицинская ассоциация призвала власти принять незамедлительные меры по его запрету, поскольку обрезание, убеждены врачи, требует "информированного согласия лица".

"Когда мальчику исполнится 18 лет, он сам решит, делать ли такую операцию", — уверены датские врачи.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
© Фото : предоставлено пресс-службой Европейского еврейского конгресса
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По мнению скандинавских медиков, обрезание — "ненужная медицинская манипуляция", чреватая заражением крови. Уже несколько лет на различных конференциях разворачиваются настоящие баталии между ними и американскими врачами: в США различные педиатрические и урологические ассоциации, напротив, рекомендуют подобные операции.

Больше всего от этого страдают, конечно же, еврейские общины. На фоне усиления правых радикалов по всей Европе есть опасения, что вопрос об обрезании послужит одним из поводов для погромов.

Главный раввин Дании Яир Мельхиор заявил в беседе с РИА Новости, что запрет на обрезание противоречит конституционному праву Дании и ЕС в целом.

"Мы очень озабочены вероятностью запрета брит-милы (иудейское название обряда обрезания. — Прим. ред.). Этот вопрос обсуждается в Дании более 15 лет, и большинство населения выступает за запрет, поэтому опасность популистского решения вполне реальна", — говорит он.

Главный раввин Финляндии Шимон Ливсон уверяет, что в случае запрета обрезания в отдельно взятой стране евреи ради брит-милы просто будут ездить за границу. Хотя это в любом случае несет "определенные риски" для общины.

В то же время он надеется, что общая проблема наконец примирит европейских евреев с мусульманами. "Это объединение по уважительной причине, ведь в этом случае религиозные права приносят пользу не только нам, но и обществу в целом", — отметил раввин в интервью РИА Новости.

"Нас просят уйти"

Помимо вопроса об обрезании, евреев и мусульман беспокоит запрет на ритуальный забой скота, действующий сейчас в Дании, Польше, Латвии, Нидерландах и Швеции. Верующие специально завозят из других стран кошерное и халяльное мясо. В ряде европейских государств практикуют компромиссные варианты: например, в Словакии, Австрии и Эстонии животное оглушают после перерезания ему горла, как требуют каноны. А в Финляндии оглушение и перерезание горла должны осуществляться одновременно.

Фигура коровы, установленная протестующими фермерами у здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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Запрет на забой в бельгийских областях Фландрия и Валлония вылился в настоящее противостояние верующих с властями. Иудеи и мусульмане постоянно выходят на улицы, требуя соблюдения их прав. Теперь вот опасаются еще и запрета на обрезание, рассказал в беседе с агентством главный раввин Бельгии Альберт Гиги.

"Брит-мила занимает центральное место в иудаизме, поэтому запрет на этот обряд — не столько ограничение, сколько запрет на деятельность общины в стране вообще, нарушение религиозных прав и свободы", — объясняет он.

© AFP 2018 / Nikolay DoychinovЦеремония обрезания мальчиков в болгарском селе Драгиново
© AFP 2018 / Nikolay Doychinov
Церемония обрезания мальчиков в болгарском селе Драгиново

После нападения на синагогу во Франции в 2015 году лидеры еврейских общин всерьез поставили вопрос об угрозе для верующих по всей Европе. Минули три года — и опасность исходит уже не только от террористов, но и от европейских политиков.

"Я бы сказал сторонникам запрета на обрезание следующее. Сегодня не политкорректно говорить: "Я не хочу, чтобы евреи жили в моей стране". Но на самом деле, запрещая обрезание, вы говорите именно это", — уверен раввин Пинхас Гольдшмидт.

Выдающийся еврейский философ Маймонид писал, что если евреям запрещено что-то делать в определенном месте, то они должны покинуть его. Исландия не только может стать первой в мире страной, где нельзя проводить обрезание, но и тем самым создать опасный прецедент, который приведет к исходу 1,6 миллиона верующих из всей Европы.

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