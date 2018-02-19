Патриарх Кирилл совершит панихиду по погибшим в Кизляре

Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в храме Христа Спасителя по погибшим в метро Санкт–Петербурга

Патриарх Кирилл совершил заупокойную литию в храме Христа Спасителя по погибшим в метро Санкт–Петербурга

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви в понедельник перед вечерним богослужением в храме Христа Спасителя совершит панихиду по убитым в результате нападения на храм в Кизляре.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.

Как сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе, заупокойное богослужение начнется после 17 часов.

Ранее патриарх Кирилл выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, произошедшей близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Прощеного воскресенья, когда православные верующие готовились встретить Великий пост.

"Убийство невинных людей на пороге храма — это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви", — говорится в патриаршем послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.