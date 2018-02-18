Патриарх назвал убийство прихожан в Кизляре циничным преступлением

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал страшным и циничным преступлением убийство прихожан в дагестанском Кизляре.

По данным пресс-службы администрации города, в воскресенье 23-летний молодой человек устроил стрельбу у собора в Кизляре, четыре человека были убиты, один скончался в больнице, еще четверо получили ранения. Нападавший был уничтожен на месте.

"Убийство невинных людей на пороге храма — это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти, в ком нет духа мира и любви", — говорится в патриаршем послании, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель Русской церкви добавил, что глубоко скорбит в связи с трагедией, произошедшей близ храма Георгия Победоносца в Кизляре в день Прощеного воскресенья, когда православные верующие готовятся встретить Великий пост.

"На протяжении столетий на Кавказе живут народы, исповедующие христианство и ислам и стремящиеся строить свои взаимоотношения на прочном основании принципов добрососедства и уважения к духовной культуре друг друга. Искренне надеюсь на то, что произошедшая трагедия не поколеблет установившийся межрелигиозный мир в регионе, а те, кто выступили соучастниками и вдохновителями этого террористического нападения понесут заслуженное наказание", — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он также призвал духовенство Махачкалинской епархии оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.