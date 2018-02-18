Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В последнее воскресенье перед Великим постом, которое также называется прощеным, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит богослужение с чином прощения в московском храме Христа Спасителя, сообщили РИА Новости в московской патриархии.

В этот день церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание праотца Адама из Рая — и призывает каяться в своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание. По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

"В 17.00, в Неделю сыропустную — воспоминание Адамова изгнания (Прощеное воскресенье), патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы предстоятеля Русской православной церкви.

В воскресенье заканчивается Масленица, или Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели. В ее продолжение православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты. В народной традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье — устраивать гуляния.