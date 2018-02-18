Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Сергей Стефанов. Последний день перед Великим постом православные христиане называют Прощеным воскресеньем. Издавна в этот день на Руси верующие просят друг у друга прощения и готовятся вступить в "святую и великую Четыредесятницу" — самый строгий и продолжительный пост. О том, почему сложилась такая уникальная традиция и какие еще смыслы есть у этого праздника, — в материале РИА Новости.
Изгнание Адама из рая
В Церкви Прощеное воскресенье называют еще "сыропустным". Это слово означает "сыр опускаю" ("оставляю"): Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, когда разрешается есть скоромную пищу — яйца и молочные продукты.
В Прощеное воскресенье Русская православная церковь совершает за богослужениями "воспоминание Адамова изгнания". По Библии это событие — выдворение первых людей, Адама и Евы, из рая за непослушание Богу — положило начало земной истории. И как праотец Адам потом каялся в своих проступках, так и все верующие, вступающие в Великий пост, призываются к тому же.
"С приходом Великого поста мы должны начать другую жизнь, наступило время оплакивать соделанные нами грехи. Мы повторили путь Адама в грехопадении, но нам еще предстоит повторить его путь в покаянии. И открывающийся перед нами период Великого поста помогает нам в этом", — говорит архиерей.
По его словам, при слове "покаяние" у некоторых возникает представление, что это "сплошные отрицательные эмоции" и полная противоположность тому, что понимают под полноценной жизнью. Однако в действительности лишь первый этап покаяния — раскаяние — может быть связан с негативными переживаниями. Полноценное же покаяние наполняет душу радостью и избавляет человека от внутренних конфликтов, порождающих грех.
Считается, что первой Божьей заповедью, которую нарушили Адам и Ева, был именно запрет "вкушать" плод одного, определенного Богом дерева — "древа познания добра и зла". И чтобы примириться с Богом, человек снова должен пройти через пост. Правда, теперь это воздержание гораздо более строгое.
"Прости меня!.."
В Прощеное воскресенье во всех православных храмах читается отрывок из Евангелия со словами Спасителя: "Если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших". Это обязательное условие для вступления человека в пост, без которого даже полное воздержание от пищи будет считаться, выражаясь юридическим языком, недействительным: Бог не примет его.
"Чтобы пережить прощение, нам надо научиться самим прощать. Вот именно потому, что мы нуждаемся в прощении, мы должны научиться прощать других людей. И мера того, как мы относимся к другим, может оказаться мерой того, как Господь отнесется к нам", — объясняет клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев.
Воплощая этот призыв к всепрощению, в церквях и монастырях служат вечерни с особым "чином прощения". Священники читают молитву, прося у Бога благословения для всех на предстоящий длительный пост (помимо 40-дневного Великого поста, это еще и следующая за ним Страстная "седмица", неделя). Затем по традиции духовенство просит прощения у всех, собравшихся в церкви, а миряне — у духовенства и друг у друга.
Сам чин прощения берет свое начало в палестинских и египетских монастырях V–VI веков, когда накануне Великого поста монахи на 40 дней уходили в пустыню, чтобы посвятить все свое время молитве и подготовке к празднику Пасхи.
"Некоторые из них уже не возвращались обратно: кто-то умирал от старости, кого-то могли постигнуть несчастья в суровой безлюдной пустыне, — рассказывает насельник Сретенского монастыря иеромонах Ириней (Пиковский). — Потому, расходясь, отшельники, как перед смертью, просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды. И конечно, сами от души всех прощали. Каждый понимал, что их прощание друг перед другом в преддверии Великого поста могло оказаться последним. Для того и появился существующий ныне чин прощения — чтобы примириться со всеми людьми и, благодаря этому, — с Богом".
Не "личный подвиг"
А за неделю перед Прощеным воскресеньем православная церковь вспоминала евангельскую притчу о Страшном суде, после которого Господь введет в Царство Небесное тех, кто как-то помогал другим людям в их нуждах, и во "тьму внешнюю" — не оказавших своим ближним никакой милости.
Оно показывает, что человек приобретает Царство Небесное не благодаря каким-то "внешним" добрым делам, а прежде всего путем "стяжания" (достижения) особого внутреннего состояния — того "нравственного чувства, нравственного богатства", которым он может поделиться с каждым. Прощение других и осознание собственных ошибок — это и есть ключ к такому особому, "спасительному" состоянию души. И в этом главный урок этого дня.
Отец Вячеслав говорит о прощении и как о "реализации в себе богоподобия": "Потому что Бог прощает — Он милостив и многомилостив. И мы, делая то же, как бы примеряем на себя это богоподобие, как бы подражаем Творцу в этом акте".
Примеров тому много в жизни святых. Один из древних отцов церкви Антоний Великий считал неприличным делать что-либо хорошее для себя прежде, чем сделает это ближнему. А знаменитый подвижник XX века старец Силуан Афонский писал, что "блаженна душа, любящая брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь".