В Крыму откроют исламский институт

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Исламский институт по подготовке богословов и теологов будет открыт в Крыму на базе старейшего высшего учебного заведения Восточной Европы, соответствующее решение принято на внеочередном курултае (собрании) мусульман Крыма, который прошел в субботу в Симферополе.

"Принять решения о возрождении комплекса Зынджырлы-медресе в соответствии с его исторической и просветительской миссией и для восстановления высшего духовно-образовательного учреждения мусульман Крыма", — говорится в решении.

Заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов в комментарии РИА Новости пояснил, что пока сложно назвать конкретные сроки начала работы института.

"Мы работаем над открытием института. Но назвать сроки пока сложно, потому что тут имеются проблемы, в том числе бюрократического характера. Нам должны сперва передать комплекс Зынджырлы-медресе. Пока он еще не передан", — подчеркнул заммуфтия.

Зынджирлы-медресе основано в 1500 году ханом Менгли I Герай. Это единственное уцелевшее в советский период историческое медресе в Крыму. Медресе находится в пригороде Бахчисарая.

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