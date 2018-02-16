Однополые пары не теряют надежды добиться благословения Католической церкви

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Гомосексуалы не теряют надежды привлечь на свою сторону Римско-католическую церковь, на этот раз возможность благословения однополых пар допустил кардинал Рейнхард Маркс, глава Епископской конференции Германии.

Ранее кардинал Маркс дал интервью Баварскому государственному радио, в котором заявил, что вопрос благословения однополых пар каждый священник должен решать самостоятельно, исходя из каждой конкретной ситуации.

"Необходимо серьезнее относиться к ситуации отдельного человека… к его жизни, биографии… к его отношениям… Я действительно могу себе представить, что может быть способ благословлять однополые пары католической церковью. Пока нет единого правила относительно этого вопроса, да и не должно быть", — сказал тогда высокопоставленный представитель Ватикана.

Он также добавил, что решение о том, благословлять ли супружество гомосексуалов, "решительно оставил бы на усмотрение каждого пастора", а не "потребовал бы набор правил, так как есть вещи, которые не могут регулироваться".

Комментарий Маркса вызвал в обществе бурную реакцию. Один из помощников кардинала вскоре внес правки в текст интервью. Он пояснил, что глава католиков Германии был понят неправильно. Catholic News Agency опубликовало скорректированную версию интервью.

"Не существует общего решения, его появление было бы неверным, потому что мы говорим о пастырском попечении в индивидуальных случаях, это касается и других сфер, которые мы не можем регулировать, где мы не имеем установленных правил", — так теперь звучит ответ кардинала Маркса на вопрос, не считает ли он, что благословение однополых пар допустимо в католической церкви.

Кардинал Маркс – не первый высокопоставленный представитель Ватикана, которого уличили в лояльности к однополым парам. В 2014 году венгерский кардинал Петер Эрдо заявил, что "надо принимать людей такими, какие они есть, для того, чтобы понимать, как их поддержать и поощрить в поисках Бога". "Только при такой поддержке они будут чувствовать себя равноправной частью Церкви. Это касается как разведенных и второбрачных католиков, так и гомосексуалистов, а также нетрадиционных семейных пар", — добавил тогда Эрдо.