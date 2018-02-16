ЛОНДОН, 16 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Известный детский хирург Леонид Рошаль стал лауреатом Премии мира, учрежденной всемирной Мусульманской Ахмадийской общиной. Торжественная церемония награждения пройдет в Лондоне 17 марта, во время 15-го Национального симпозиума мира, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Симпозиум мира проводится Ахмадийской общиной ежегодно, на него собираются более тысячи делегатов из разных стран, в том числе общественные деятели, ученые, деятели культуры, парламентарии, дипломаты и представители разных религиозных конфессий. Симпозиум пройдет в самой большой мечети Соединенного Королевства Байтуль-Футух, расположенной на юге Лондона. В этом году на него соберутся представители из 30 стран.

"Выбор темы симпозиума — "Основы установления прочного мира" — обусловлен недавними событиями в мире. Форум обсудит решение проблем, к которым в последнее время было приковано пристальное внимание. Также во время симпозиума доктору Леониду Рошалю за его миротворческую работу будет вручена Премия мира, учрежденная халифом (лидером) всемирной Мусульманской Ахмадийской общиной Хазратом Мирзой Масруром Ахмадом", — говорится в заявлении представителя общины Хазика Рахмана.

Леонид Рошаль родился 27 апреля 1933 года. Он основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения у детей хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства. Рошаль — автор и соавтор 250 научных работ, в том числе семи монографий. Имеет восемь свидетельств на изобретения. Он является экспертом Всемирной организации здравоохранения. Доктор Рошаль первым в мире инициировал создание мобильных специализированных хирургических бригад для оказания помощи детям в горячих точках — такие бригады созданы в 33 регионах России.

В 1988 году Рошаль участвовал в спасении детей, пострадавших во время землетрясения в Армении. Он принимал участие в оказании помощи детям Грузии, Алжира, Индии, Японии, Египта, Пакистана, Индонезии, Гаити (после землетрясений), Башкирии (после железнодорожной катастрофы), военных конфликтах в Югославии, Нагорном Карабахе, Газе и в Румынии (после революции). Рошаль вел переговоры с террористами во время террористического акта на Дубровке (в 2002году): благодаря его участию из здания Театрального центра были выведены восемь детей, а заложникам были переданы вода и медикаменты. Также вел переговоры с террористами во время террористического акта в Беслане (в 2004 году).