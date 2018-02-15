Папа Римский молится об исцелении пострадавших при стрельбе во Флориде

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

РИМ, 15 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск соболезнует в связи с массовым убийством в американской школе, выразив надежду на то, что "бессмысленные акты насилия прекратятся".

"Папа Франциск был глубоко опечален, узнав о трагической стрельбе, которая состоялась в школе в Парклэнде. Заверив в своей духовной близости всех тех, кто пострадал от этой разрушительной атаки, он молится о том, чтобы Господь дал вечный покой погибшим, а также исцелил и утешил раненых и тех, кто скорбит", — говорится в телеграмме на имя Архиепископа Майами, которую распространила служба печати Святого Престола.

Понтифик выразил надежду на то, что "такие бессмысленные акты насилия смогут прекратиться" и "взывает о божественном благословении" для всех затронутых трагедией.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 км к северу от Майами днем в минувшую среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших.

Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.