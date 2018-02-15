Папа Римский молится об исцелении пострадавших при стрельбе во Флориде

РИМ, 15 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск соболезнует в связи с массовым убийством в американской школе, выразив надежду на то, что "бессмысленные акты насилия прекратятся".
Понтифик выразил надежду на то, что "такие бессмысленные акты насилия смогут прекратиться" и "взывает о божественном благословении" для всех затронутых трагедией.
Стрельба произошла в школе в городке в 60 км к северу от Майами днем в минувшую среду. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Медики сообщают о 16 пострадавших.
Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем послышались выстрелы.
Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.