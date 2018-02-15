Патриарх Кирилл рассказал, что предотвратило столкновение РФ и США

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на встрече с королем Иордании Абдаллой II заявил, что принял решение о встрече с папой Римским после возникновения угрозы прямого столкновения России и США в Сирии.

"Когда я почувствовал эту опасность, я немедленно предложил папе Франциску встретиться, хотя никогда за всю историю патриарх Московский не встречался с Римским папой. И нам удалось согласовать позиции. В первую очередь мы обратили внимание на то, что бороться с угрозой нужно всем вместе. Из этого костра нельзя вытаскивать угли в свою пользу. Это очень ошибочный и опасный подход", — сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, любая ошибка на тот момент могла привести к прямому столкновению ядерных держав. "Мы надеялись, что в Сирии будет создан совместный фронт, но этого не произошло. ВКС РФ вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно, но другие страны объединились в коалицию и делали какую-то свою работу", — отметил патриарх.

"Сам факт присутствия двух мощных вооруженных группировок, не имеющих общей координации, являлся колоссальным вызовом и колоссальным риском для возникновения крупномасштабных военных действий", — добавил первоиерарх Русской церкви.

Также, по его мнению, совместной борьбе с терроризмом мешает и то, что ряд государств используют боевиков для достижения своих политических целей.