Патриарх Кирилл рассказал, что предотвратило столкновение РФ и США

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на встрече с королем Иордании Абдаллой II заявил, что принял решение о встрече с папой Римским после возникновения угрозы прямого столкновения России и США в Сирии.
"Когда я почувствовал эту опасность, я немедленно предложил папе Франциску встретиться, хотя никогда за всю историю патриарх Московский не встречался с Римским папой. И нам удалось согласовать позиции. В первую очередь мы обратили внимание на то, что бороться с угрозой нужно всем вместе. Из этого костра нельзя вытаскивать угли в свою пользу. Это очень ошибочный и опасный подход", — сказал предстоятель Русской православной церкви.
По его словам, любая ошибка на тот момент могла привести к прямому столкновению ядерных держав. "Мы надеялись, что в Сирии будет создан совместный фронт, но этого не произошло. ВКС РФ вместе с правительственными войсками делали свою работу, и сделали ее очень успешно, но другие страны объединились в коалицию и делали какую-то свою работу", — отметил патриарх.
"Сам факт присутствия двух мощных вооруженных группировок, не имеющих общей координации, являлся колоссальным вызовом и колоссальным риском для возникновения крупномасштабных военных действий", — добавил первоиерарх Русской церкви.
Также, по его мнению, совместной борьбе с терроризмом мешает и то, что ряд государств используют боевиков для достижения своих политических целей.
Историческая встреча патриарха Кирилла и папы Римского Франциска состоялась 12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны. Встреча такого уровня стала первой за всю историю Русской православной и Римско-католической церквей.
Большинство из тем, затронутых на встрече двух религиозных лидеров, остаются актуальными — на Ближнем Востоке и в Африке продолжаются гонения на христиан, в мире усиливается социальное расслоение, а традиционные ценности в странах Запада, по неоднократным утверждениям священноначалия Русской церкви, находятся под угрозой. В то же время множество верующих выразили свое несогласие с личным общением предстоятелей крупнейших христианских Церквей.