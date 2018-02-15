Патриарх Кирилл заявил, что неправославные казаки — "ряженые"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казаками могут быть только православные, а остальные не имеют права надевать казачью форму, даже если их заставляют — должны отказываться, заявил в четверг патриарх Кирилл, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя.

"Без православной веры нет казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. Смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя надевать казацкую форму, если ты не православный", — сказал он.

По словам патриарха, даже если начальник по каким-то причинам заставляет неправославного подчиненного надевать казачью форму, тот должен ответить: "Я не могу, потому что я не православный".

"Но зато каждый православный казак должен воспринимать возлагаемые на него послушания, обязанности как священные обязанности по защите отечества и церкви нашей", — заявил предстоятель РПЦ.