Патриарх Кирилл недоволен числом православной молодежи

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая по случаю Дня православной молодежи в храме Христа Спасителя, посетовал, что еще не вся молодежь, разделяющая христианские убеждения, воцерковилась.

Русская православная церковь отмечает в четверг Сретение, а также день православной молодежи.

"Мы сегодня имеем тысячи молодежных организаций (православных – ред.). Мы имеем в одной Москве более 8 тысяч молодых людей, которые составляют православный актив молодежи. Но это еще не те цифры, которые должны были бы нас утешать. Потому что большое количество молодежи еще живет как бы вне Церкви, хотя нередко это люди, разделяющие христианские убеждения", — сказал патриарх.

По его словам, церковное взаимодействие с современной молодежью – это не дань моде, а "требование свыше".

"Мы, как Церковь, получаем этот сигнал свыше, который обращает наше сознание к молодежи – наиболее уязвимой и одновременно наиболее активной части нашего народа", — пояснил предстоятель Русской православной церкви.