Муфтий Татарстана призвал популяризовать труды отечественных богословов

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Исламский мир изучает труды и дает образование молодежи, в том числе на основе книг российских ученых, а в России богословское наследие пока изучается не в полной мере и этот пробел необходимо устранить.

Об этом во вторник РИА Новости заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин по итогам работы международной конференции "Болгарские чтения-2018" в Болгарской исламской академии (БАИ).

"Я напомню слова президента России Владимира Путина, заявившего, что БАИ необходимо готовить религиозных деятелей и богословов только на собственной национальной базе, на основе отечественного традиционного ислама", — сказал Самигуллин.

По словам религиозного деятеля, для выполнения данной задачи в первую очередь необходимо для возрождения и распространения идей татарских богослов, постоянно переводить и популяризировать труды Марджани, Фахретдина и других ученых, в первую очередь, среди молодежи.

Самигуллин отметил, что именем отечественных богословов называются мечети, улицы и международные конференции.

"В таком случае надо следовать до конца – применять их методологии в деле просвещения мусульманской уммы, возрождать идеи и концепции, а это любовь в Родине и патриотическое воспитание молодежи, изучение родного языка в том числе", — добавил муфтий Татарстана.

В работе международной конференции "Болгарские чтения-2018" принимают участие более ста богословов, ученых, востоковедов, религиозных деятелей России, Турции, Египта, Индонезии и Иордании. Во время чтений проводился научно-практический семинар "Основные направления и перспективы научных исследований Болгарской исламской академии".