Казахстан пригласил патриарха Иерусалима принять участие в Съезде религий

АЛМА-АТА, 14 фев – РИА Новости. Посол Казахстана в Израиле Дулат Куанышев в среду встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и передал ему приглашение принять участие в Съезде лидеров мировых и традиционных религий, сообщила пресс-служба казахстанского посольства.

"В ходе беседы Дулат Куанышев передал Феофилу III послание председателя секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, спикера сената (верхняя палата) парламента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с приглашением принять участие в очередном заседании съезда, которое состоится в Астане осенью этого года", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что патриарх с большим удовлетворением вспомнил свое участие в работе IV съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Он указал, что у него очень благоприятные воспоминания о посещении Казахстана, в частности, отметив, что ислам в Казахстане характеризуется "благожелательным, добрососедским тоном и абсолютным неприятием экстремизма и фанатизма", что его "приятно поразило во времена, когда очень неспокойно в мире, и, к сожалению, многие из этих бедствий совершают, прикрываясь именем бога", — говорится в пресс-релизе.

Патриарх благословил деятельность съезда как важного форума межконфессионального диалога.

Осенью в столице Казахстана состоится шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Это мероприятие впервые прошло в 2003 году и с тех пор проводится каждый год. В нем принимают участие высокие представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, даосизма, синтоизма, индуизма, а также руководители ряда международных организаций.