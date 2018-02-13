Глава Совета муфтиев России поблагодарил Путина за позицию по Палестине

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Председатель совета муфтиев и Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за позицию по Палестине.

"Мы благодарим также президента нашей страны Владимира Владимировича Путина за его четкую позицию по вопросу Палестинского государства, независимости и суверенитету Палестинского государства, в том, что Восточный Иерусалим признается нами как столица Палестинского государства. И как член-наблюдатель Организации исламского сотрудничества поддержала решение исламских государств об объявлении Восточного Иерусалима столицей Палестинского государства", — заявил Гайнутдин в Московской Соборной мечети во время встречи российских муфтиев с президентом Палестины Махмудом Аббасом.