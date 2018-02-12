У храма Христа Спасителя пройдет акция в память о погибших в авиакатастрофе

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Православная молодежь соберется у храма Христа Спасителя в Москве, чтобы зажечь 71 лампаду в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"Вечером в понедельник, в 19:00 по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла у храма Христа Спасителя молодежный отдел Московской городской епархии и движение "Православные добровольцы" проведут акцию памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей накануне в Подмосковье, а также соборно помолятся о погибших пассажирах и членах экипажа, а также их родственниках", — говорится в сообщении.

Православная молодежь выстроит на ступенях кафедрального собора столицы крест из 71 лампады, по числу погибших. На протяжении трех следующих дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.