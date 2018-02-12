Католикос армян Гарегин II помолился о погибших в авиакатастрофе в России

ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II выразил соболезнования патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи крушением самолета Ан-148 в Подмосковье, сообщили в пресс-канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви – Святого Эчмиадзина.

"Возносим молитвы к Небесному Господу нашему, чтобы упокоил в мире души погибших в своих обителях, ниспослал утешение их родным, даровал мир и спокойствие России и ее боголюбивому народу", — говорится в телеграмме Гарегина II, адресованной патриарху Кириллу и всем россиянам.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился в воскресенье через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Предполагается, что все погибли.