Патриарх Кирилл соболезнует семьям погибших при крушении Ан-148

Мужчина ставит свечу в аэропорту Орска в память о пассажирах, погибших в результате крушения самолета Ан-148. 12 февраля 2018

Мужчина ставит свечу в аэропорту Орска в память о пассажирах, погибших в результате крушения самолета Ан-148. 12 февраля 2018

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл скорбит о случившейся в воскресенье авиакатастрофе в небе над Подмосковьем, во всех храмах Орской епархии в течение 40 дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших в крушении Ан-148, сообщает пресс-служба патриарха.

"Предстоятель Русской православной церкви возносит молитвы о всех погибших в этой авиакатастрофе, молится об укреплении родных и близких", — говорится в сообщении.

В Иверском женском монастыре Орска была совершена ночная заупокойная литургия, на которой были вознесены молитвы о жертвах авиакатастрофы.

В понедельник утром епископ Орский и Гайский Ириней совершил Божественную литургию и панихиду в кафедральном соборе великомученика и победоносца Георгия города Орска. В богослужении приняло участие все духовенство Орска.

"По благословению епископа Иринея во всех храмах епархии в течение сорока дней будут совершаться панихиды об упокоении погибших при крушении самолета Ан-148", — сообщили в патриархии.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва — Орск разбился через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все погибли.