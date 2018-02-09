Боснийская полиция проверяет детский спортлагерь на исламский радикализм

БЕЛГРАД, 9 фев – РИА Новости. Подготовка боснийских детей различного возраста в спортлагере с исламским уклоном Asker (по-турецки "солдат") стала объектом проверки правоохранительных органов, сообщило Агентство по защите и расследованиям Боснии и Герцеговины (SIPA БиГ).

Видеозапись занятий боснийских детей и подростков, которым взрослые преподаватели трактуют нормы ислама в лагере близ поселка Тешань, а затем несовершеннолетние проходят импровизированную полосу препятствий и выполняют другие физические упражнения, появилась в интернете в январе. После публикации в СМИ она вызвала большой резонанс в балканском регионе. На фотографиях в социальных сетях "общества по развитию физических и духовных способностей" Asker изображены спортивного вида бородачи, снятые со знаменами с арабскими надписями в обществе несовершеннолетних.

"SIPA располагает определенными оперативными данными в отношении объединения Asker, на основании которых проводит соответствующие действия, больше информации в настоящее время сообщить не можем", — цитирует телеканал N1 комментарий Агентства по защите и расследованиям БиГ.

Ранее министр безопасности БиГ Драган Мектич назвал борьбу с терроризмом приоритетом работы правоохранительных органов страны, анонсировал проведение профилактических и оперативных акций и пообещал, что все, "что будет представлять даже минимальную террористическую угрозу БиГ, будет энергично уничтожаться и пресекаться".

Официальная Исламская община страны сообщила о непричастности к религиозному обучению детей в спортивном лагере Asker. Проблема неуправляемых исламских центров, называемых параджемаатами, в труднодоступных районах БиГ существует десятилетиями. Правоохранительные органы региона связывают подобные общины с вербовкой и подготовкой религиозных экстремистов.