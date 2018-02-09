Премьер Эстонии обсудил с понтификом помощь пострадавшим в зонах конфликтов

ТАЛЛИН, 9 фев — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу посетил с визитом Ватикан, где встретился с папой Римским Франциском и государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, стороны обсудили гуманитарную помощь людям, пострадавшим в зонах военных конфликтов, сообщила пресс-служба эстонского правительства.

На встрече основное внимание было уделено гуманитарным кризисам, вызванным военными действиями, а также поиску путей мирного разрешения конфликтов. Обсуждались также темы климата и защиты окружающей среды, народонаселения и важность образования.

По словам Ратаса, новости об атаках с большим количеством жертв в зонах конфликтов по-прежнему поступают ежедневно. "Важно, что мы не сдаемся и продолжаем искать политические пути решения конфликтов и возможности для улучшения жизни людей. Необходимо помнить и о людях, которые теряют в конфликтах своих близких и вынуждены бежать из родного дома. Ужасы войны, а также физические и душевные раны оставят в их жизни неизгладимый след. Нам следует открыть свои сердца и протянуть ближним руку помощи", – сказал глава эстонского правительства.

Говоря о гуманитарных кризисах, папа Римский отметил, что сирийский конфликт стал крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны. Эстония выделила Сирии гуманитарную помощь на общую сумму 7 миллионов евро, а в 2018-2019 годах выделит дополнительно 1,3 миллиона евро. В период с 2015 по 2017 год Эстония приняла 155 сирийских беженцев.

В ходе встречи с главой Римско-католической церкви Ратас также обсудил вопросы подготовки официального визита папы Римского в Эстонию осенью этого года. "В последний раз папа Римский посещал нашу страну 25 лет назад. Для нас большая честь, что следующий визит состоится в год празднования столетия Эстонской Республики. Правительство и народ Эстонии с нетерпением ждут в гости главу католической церкви", — подчеркнул премьер.

Утром в пятницу Ратас встретился в Риме с главой итальянского правительства Паоло Джентилони. Коллеги обсудили приоритеты следующего долгосрочного бюджета Европейского союза, вопросы, связанные с выборами в Европарламент, и темы, касающиеся миграции. Юри Ратас высоко оценил участие Италии в комиссии по охране воздушного пространства стран Балтии и в работе Центра кибербезопасности НАТО в Таллине.