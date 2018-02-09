"Завтра радикалы придут к вам": выстоит ли оплот православия в центре Киева

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости, Сергей Стефанов. В последние две недели Десятинный монастырь в Киеве оказался в фокусе внимания украинских националистических группировок и политических сил. Именно сюда из Киево-Печерской лавры, которую еще совсем недавно блокировали, переместился центр противостояния радикалов и православных. О том, почему это произошло, и удастся ли верующим канонической Церкви отстоять свой храм-часовню в центре украинской столицы, — в материале РИА Новости.

"Вместе мы сила"

Первое ЧП на Владимирской улице, где находится Владимиро-Ольгинский (Десятинный) храм, произошло в ночь на 25 января. Двое с пятью канистрами зажигательной смеси попытались поджечь церковь, однако были задержаны. Свои действия они мотивировали тем, что это сооружение якобы незаконно построено на территории археологических раскопок, рядом с руинами первого каменного храма Киевской Руси.

Уже совсем скоро последовало продолжение: радикалы из группировки С14 ("Сич") срезали информационный стенд возле храма и обклеили его листовками, затем поблизости был демонтирован поклонный крест. А еще через несколько дней братия Десятинного монастыря объявила об угрозе его "силового захвата" и призвала верующих встать на защиту обители.

"Если сегодня снесут Десятинный храм, завтра радикалы придут в ваши храмы. Мы должны объединиться воедино и показать, что с нами Бог и вместе мы сила", — говорилось в воззвании.

В результате, когда в прошлые выходные около двухсот молодых "активистов" собрались на митинг протеста с требованием снести часовню Украинской православной церкви (УПЦ МП) и освободить задержанных, они оказались не в одиночестве. Поддержать монастырь вышло в несколько раз больше человек — в УПЦ сообщали о 3 тысячах верующих. В часовню с Афона были доставлены и мощи святого Георгия Победоносца — защитника от зла и покровителя воинов.

Тем не менее после митинга прокуратура заявила о том, что подаст иск в суд о "защите интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви". К делу подключилось и Минкультуры страны, поручившее Национальному музею истории обратиться с аналогичным судебным иском. А двух арестованных на два месяца за попытку поджога киевский суд отпустил из-под стражи после "личной поруки депутатов и представителя ВС Украины".

"Храм вечного поминовения"

"Они же даже не понимают, для чего там эта часовня, — признает руководитель пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов. — Это же храм поминовения. Дело в том, что вся эта территория, где стоит монастырь, это же огромное кладбище, если почитать летописи. Во время нашествия Батыя была разрушена первая Десятинная церковь: все жители там собрались, а монголы применили стенобитные орудия. Возникла давка, и все киевляне, которые пытались спастись, там погибли".

Через четыре столетия, в 1630-х годах, святитель Петр (Могила) установил на сохранившемся фундаменте небольшую часовню для вечного поминовения погибших киевлян, а в XIX веке император Николай I возвел на этом же месте величественный храм. При советской власти его разобрали на кирпичи.

Возрождение вновь началось в 2006 году, когда в канун Пасхи возле раскопок исторической Десятинной церкви была установлена временная палаточная церковь. Еще через год митрополит Владимир (Сабодан) освятил уже деревянный храм, а в 2009-м Синод УПЦ принял решение об основании здесь Десятинного монастыря.

"Когда блаженнейший Владимир освящал храм, он сказал, что это будет храм поминовения — молитвы о всех киевлянах, защитниках нашего города… Когда в 1928 году храм разрушили, еще и 5 тысяч наших священников в Киеве были репрессированы, казнены. Среди них и служители Десятинного храма. Всех их тоже поминать надо: и древних мучеников, защитников веры и правды, и современных. Это православная традиция, и что в этом плохого? Кому это все помешало?" — недоумевает Анисимов.

В УПЦ обращают внимание и на то, что недалеко от основания Десятинной церкви располагается языческое капище, реконструированное в прошлом веке. "Огнепоклонникам" не нравится находящийся поблизости православный храм, и именно языческой общиной была инициирована петиция за снос часовни, которую поддержали радикальные организации и пообещал рассмотреть мэр Киева Виталий Кличко.

При этом в Церкви заверяют, что все разрешительные документы на возведение храма у Десятинного монастыря имеются и ни о каком "самострое" речи не идет. Более того, в 2012 году суд уже узаконил это строение.

Лавра оказалась "не по зубам"

В период Рождественских праздников СМИ много писали о том, как десятки радикалов из группировки С14 блокировали вход в Киево-Печерскую лавру, угрожая "выкурить ФСБ из святыни" и "сделать ее по-настоящему украинской". Однако дальше громких лозунгов дело так и не пошло, а потом "борьба с ФСБ" переместилась на территорию Десятинной церкви.

По мнению специалиста по истории Церкви на Украине, историка Владислава Петрушко, приверженцы радикальных организаций осознали, что лавра вместе с ее насельниками и тысячами паломников — это "масштабный объект, который им просто не по зубам". А с Десятинным монастырем все гораздо проще. Вся обитель — это один небольшой храм, который фактически некому оборонять, если не бросать специальный клич в массы, как это было 3 февраля.

"Думаю, они выбрали более легкий объект и в то же время достаточно резонансный. Это все-таки первый киевский храм, и это центр города, это такое место, на котором можно сделать пиар… Кроме того, можно спорить и насчет статуса, поскольку это археологический объект, оспаривать возведение этой постройки, — то есть тут всегда найдутся какие-то зацепки", — говорит Петрушко.

Но и здесь массовый выход верующих, как и в случае с лаврой, стал неожиданным и в какой-то мере остудил наиболее горячие головы.

"И Высоцкий, и Булгаков, и Цой — все виноваты"

Пресс-секретарь УПЦ МП Василий Анисимов полагает, что в условиях, когда население все больше озлобляется из-за растущих социальных проблем, властные круги хотят "аккумулировать" эту протестную энергию и направить ее на Церковь, используя для этого и подконтрольных радикалов-боевиков. Ситуация с "незаконным" Десятинным храмом, находящимся "в двух шагах" от СБУ, — лишь один из примеров антицерковной кампании, уверен Анисимов.

"Вот, понимаете, попы виноваты, "русский мир" виноват, церковь виновата, Московский патриархат во всем виноват… Уже дошло, что и Высоцкий, и Булгаков, и Цой — тоже все виноватые, щупальца кругом".

В самой Церкви с самого начала заняли примирительную позицию: представитель Десятинного монастыря подал даже заявление в Апелляционный суд Киева с просьбой "проявить милосердие" и отпустить поджигателей храма. Религиозная община была готова их взять "на поруки". Впрочем, эта инициатива осталась незамеченной в СМИ, а адвокату монастыря, хотевшему донести позицию обители о смягчении приговора, на суде просто отказали в слове.

"УПЦ — это я"

Одновременно с началом атак на Десятинный монастырь Центр информации Украинской православной церкви запустил в социальной сети Facebook акцию "УПЦ — это я". Каждый, кто поддерживает каноническую Церковь, может установить в фото своего профиля рамку на фоне силуэта Киево-Печерской лавры с соответствующим хештегом (#УПЦ_це_я).

Менее чем за сутки почти 2 тысячи пользователей соцсети присоединились к акции. Рамку размещают у себя как простые миряне, так и духовенство и епископат УПЦ МП, а в комментариях благодарят за возможность публично заявить о своей принадлежности к канонической Церкви.

"Верущим надо держать оборону, крепиться, — говорит директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев. — Испытания Господь посылает людям. Не надо думать, что если ты, православный, живешь в стране с православным большинством, то у тебя всегда все будет в жизни хорошо. Ситуация на Украине, особенно в Донбассе, показывает, что в любой момент эта мирная жизнь может перерасти в войну, и тебе придется за свою Церковь пострадать, а может быть, даже и погибнуть".

По словам Силантьева, он лично нисколько не удивится, если завтра на Украине захотят снести Почаевскую лавру: "с такой властью поразить чем-то сложно".

Комментируя противостояние вокруг Десятинного монастыря, правозащитник ВРНС отмечает, что "большинство на Украине — это нормальные люди, но, к сожалению, решает судьбу страны не большинство, а активное меньшинство". "В какой-то момент это нормальное большинство сформирует своих активистов, которые превзойдут в количестве радикалов и, надеюсь, возьмут ситуацию в свои руки", — надеется он.