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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Татарстане Духовное управление мусульман расширяет изучение родного языка

23:4508.02.2018
(обновлено: 23:49 08.02.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах РоссииМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Празднование Ураза-байрама в регионах России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Большое количество желающих изучить татарский язык вынудило Духовное управление мусульман Республики Татарстан использовать не только мечети региона, но и местные мухтасибаты. Об этом в четверг РИА Новости сообщили в ДУМ РТ.

"К десяти ранее объявленным мечетям, в которых открыты курсы татарского языка для всех желающих, присоединились еще несколько мусульманских центров, в том числе активизированы силы мухтасибатов республики", — отметили сотрудники ДУМ РТ.

По их словам, в чистопольском медресе "Нур" ("Свет") занятия проводятся в две смены. А в городе Нурлат курсы из-за "незапланированного наплыва" учащихся проводятся не только в мечетях, но и в исламском центре.

"Отрадно, что наша акция привлекла внимание прихожан по всей республике и нашла живой отклик среди татар, желающих изучить родной язык. Для нас, руководства духовного управления, это весьма важно, поскольку пятничные хутбы (проповеди) мы проводим именно на татарском языке",  — сказал РИА Новости глава ДУМ РТ Камиль Самигуллин.

По словам религиозного деятеля, 2018 год в Татарстане объявлен "Годом Шигабутдина Марджани" — татарского богослова и востоковеда.

2 февраля по инициативе муфтия РТ Камиля Самигуллина в мечетях республики были открыты курсы по изучению татарского языка "Без – татарлар". Бесплатные трехмесячные курсы в Казани проходят в исторических и новых мечетях – "Марджани", "Закабанная", "Гаиля", "Тынычлык" и других, а также в Альметьевском, Зеленодольском, Челнинском, Нижнекамском, Елабужском, Нурлатском и Чистопольском районах.

Для организации учебного процесса ДУМ РТ при сотрудничестве с кафедрой Российского исламского института подготовлено учебное пособие "Татарский язык: для начинающих".

После завершения курсов участникам будут вручены сертификаты с указанием объема полученных знаний.

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