Собранный на средства российских верующих гуманитарный груз прибыл в Алеппо

БЕЙРУТ, 8 фев – РИА Новости. Часть гуманитарного груза, собранного на средства российских верующих, доставили в Алеппо, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

С 3 февраля Сирию и Ливан посещает делегация межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ с целью проведения беспрецедентной по масштабам гуманитарной акции. Российское духовенство привезло 77 тонн помощи, основная часть которой была роздана в Дамаске. Кроме того, члены делегации посетили 7 февраля беженцев в долине Бекаа на ливанско-сирийской границе. Там нуждающимся вне зависимости от их вероисповедания было роздано 13 тонн гуманитарного груза. В распределении помощи участвуют местные христианские и мусульманские общины.

"Часть гуманитарной помощи, которая распределялась через верховного муфтия Сирии Ахмада Бадреддина Хасуна, по его просьбе была доставлена прямо в город Алеппо для одной из пострадавших и одной из наиболее нуждающихся в этом городе общин", — рассказал Игумнов.

Объем этой партии помощи, уточнил он, составляет 13 тонн.

Рабочая группа Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ была создана в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви и уже успешно реализовала две акции по сбору и передаче гуманитарной помощи в Сирию: в июне и августе 2017 года соответствующий груз был доставлен на север страны в только что освобожденный Алеппо, в Латакию, в Эль-Камышлы (по словам Игумнова, впервые) и в район Хомса. В партии гумпомощи входили несколько тонн продуктов питания и медикаментов.