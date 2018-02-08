В Мосгордуме оценили идею ограничить посещение храма Василия Блаженного

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Московская городская дума считает обоснованным введение квот для туристов на посещение Храма Василия Блаженного на Красной площади, заявил в четверг РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Как ранее сообщалось в СМИ, для организованных туристических групп в Москве могут ввести квоты для посещения Храма Василия Блаженного. Как рассказал директор Исторического музея, частью которого является храм, Алексей Левыкин, на посещении храма верующими подобное ограничение никак не скажется. По его словам, снижение туристического потока необходимо для спокойного проведения в храме реставрационно-ремонтных работ. В качестве мер рассматриваются ограничения в ценовом варианте или ввод выходных дней в разгар туристического сезона.

"Если введение квот для туристов связано с тем, чтобы ограничить число посещаемых храм для проведения ремонтно-реставрационных работ, то я поддерживаю эту позицию. В этом есть необходимость. Тем более, верующих это никак не коснется", — сказал Герасимов агентству.