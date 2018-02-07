Берл Лазар возмущен, что Польша сняла с себя ответственность за холокост

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар возмущен, что Польша приняла закон, снимающий с поляков ответственность за холокост, сообщили РИА Новости в пресс-службе раввина.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к холокосту и пособничестве нацистам.

"Логика польских руководителей, принявших этот закон, по всей видимости, такова: в годы геноцида Польша не существовала как государство, это была территория, оккупированная нацистами, и местное население не имело никаких политических прав. Соответственно, поляки не могли запретить нацистам строить на их земле десятки концлагерей, где уничтожали евреев", — приводит пресс-служба слова Берла Лазара.

По его словам, в "такой страшной реальности" люди вели себя по-разному. "Были Праведники мира — те, кто пытался спасти евреев, порой с риском для собственной жизни и для жизни своих близких. Но были и коллаборационисты, которые сотрудничали с нацистскими палачами", — сказал Берл Лазар.

"Нам понятно, что принятый сейчас в Польше закон на этих преступников не распространяется. Но остается открытым самый главный вопрос: а как с теми людьми, которые знали и молчали? Которые жили совсем рядом с Освенцимом и Треблинкой, знали, что там каждый день убивают – и ничего не сделали, ничего не сказали… фактически остались безразличны. Неужели эти люди не несут никакой моральной ответственности?", — возмущается Берл Лазар.

Он убежден, что если сейчас объявить, что никакой ответственности нет и "закрыть главу" — то это приведет к печальным результатам.

"История — это прошлое, которое ежедневно и ежечасно оказывает влияние на настоящее. Да, Холокост был явлением уникальным, сейчас, слава Богу, нет трагедий, сходных по масштабу: но в десятках стран продолжает литься кровь невинных людей, совершаются преступления против человечества, теракты и акты государственного терроризма. И отрицать сейчас ответственность за кровавое прошлое – это означает, по сути, оправдывать тех, кто сегодня видит и молчит", — подчеркнул главный раввин России.