В РПЦ фильм "Смерть Сталина" назвали "плевком в российскую историю"

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви охарактеризовали скандальный британский фильм "Смерть Сталина" как "очередной плевок в российскую историю" и назвали его "нацистским по своей идеологии". Свое мнение о кинокартине высказали первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.
По оценке Щипкова, решение министерства культуры является "весьма разумным" и демонстрирует победу здравого смысла. "Сталин – не герой моего романа, и я совсем не сталинист. Но речь идет об интерпретации советского периода русской истории. Иностранцы могут снимать какие угодно пропагандистские фильмы, но нас заботит то, что мы у себя показываем. Мы должны сами объяснять свою историю, а не поручать это другим", – сказал Щипков, слова которого во вторник приводит синодальный отдел.
Представитель Русской церкви отметил, что во время Великой Отечественной войны "Гитлера победил именно Сталин, на котором в тот исторический отрезок лежала полная ответственность за сохранение российской государственности".
"Задача этого фильма – десакрализация Победы. Наши недруги видят тот политический, идеологический, эмоциональный подъем, который связан с 9 мая 1945 года. И они понимают, что это цементирование народа, который они стремятся ослабить. А конечная цель всей пропаганды, всей западной русофобии – легализация войны против России", — считает Щипков.
По его мнению, фильм "Смерть Сталина" является "нацистским по своей идеологии": "он показывает русских недолюдьми, то есть унтерменшами". "В отзыве этого прокатного удостоверения прямая заслуга Юрия Полякова, который возглавил общественный совет при Минкульте. Он переломил ситуацию", — добавил замглавы синодального отдела в эфире авторской программы на телеканале "Спас".
"Эта картина представляет собой безобразную сатирическую поделку не столько на советский режим, сколько в целом на русского человека и на всю Россию", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.