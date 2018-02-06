В РПЦ фильм "Смерть Сталина" назвали "плевком в российскую историю"

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Русской православной церкви охарактеризовали скандальный британский фильм "Смерть Сталина" как "очередной плевок в российскую историю" и назвали его "нацистским по своей идеологии". Свое мнение о кинокартине высказали первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков и глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Ранее Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина". Даже не успев выйти на экраны, кинолента вызвала отрицательную реакцию российского общества. Так, ряд общественников и деятелей культуры обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения картины для более тщательного ее анализа на предмет соответствия российскому законодательству.

По оценке Щипкова, решение министерства культуры является "весьма разумным" и демонстрирует победу здравого смысла. "Сталин – не герой моего романа, и я совсем не сталинист. Но речь идет об интерпретации советского периода русской истории. Иностранцы могут снимать какие угодно пропагандистские фильмы, но нас заботит то, что мы у себя показываем. Мы должны сами объяснять свою историю, а не поручать это другим", – сказал Щипков, слова которого во вторник приводит синодальный отдел.

Представитель Русской церкви отметил, что во время Великой Отечественной войны "Гитлера победил именно Сталин, на котором в тот исторический отрезок лежала полная ответственность за сохранение российской государственности".

"Задача этого фильма – десакрализация Победы. Наши недруги видят тот политический, идеологический, эмоциональный подъем, который связан с 9 мая 1945 года. И они понимают, что это цементирование народа, который они стремятся ослабить. А конечная цель всей пропаганды, всей западной русофобии – легализация войны против России", — считает Щипков.

По его мнению, фильм "Смерть Сталина" является "нацистским по своей идеологии": "он показывает русских недолюдьми, то есть унтерменшами". "В отзыве этого прокатного удостоверения прямая заслуга Юрия Полякова, который возглавил общественный совет при Минкульте. Он переломил ситуацию", — добавил замглавы синодального отдела в эфире авторской программы на телеканале "Спас".

В свою очередь председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион заметил, что продукция, подобная кинокартине "Смерть Сталина", пользуется популярностью на Западе, однако является "непристойной фальшью о российском обществе". Архиерей также положительно оценил решение министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения у фильма.

"Эта картина представляет собой безобразную сатирическую поделку не столько на советский режим, сколько в целом на русского человека и на всю Россию", — сказал митрополит Иларион, слова которого приводит пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры.