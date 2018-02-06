Защита от радикалов: в киевский монастырь принесли мощи покровителя воинов

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

Верующие во время молебна в защиту Владимиро-Ольгиевского храма Десятинного монастыря в Киеве. 3 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. В Десятинный монастырь, подвергшийся блокаде и нападениям со стороны украинских националистических организаций, во вторник принесли мощи святого Георгия Победоносца, почитаемого в христианском мире как защитника от зла, сообщает Информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

"6 февраля 2018 года в Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон по благословению митрополита Киевского и всей Украины Онуфрия прибыла десница великомученика Георгия. Святыню доставили из обители Ксенофонт, мощи будут находиться в обители до начала Великого поста", говорится в сообщении отдела.

В Церкви подчеркнули, что возле десницы великомученика Георгия каждый день будут служиться молебны с акафистами за мир в Украине.

В понедельник Апелляционный суд Киева отпустил из-под ареста двух подозреваемых в поджоге монастырских строений. Инцидент произошел 25 января, с места происшествия полиция изъяла бутылки с зажигательной смесью. Позже в этот же день национал-радикалы устроили штурм обители и спилили информационные стенды храма. Правоохранители задержали киевлян, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон) обратился к украинским властям, международным организациям и президенту США Дональду Трампу защитить обитель.

Святой Георгий является одним из самых почитаемых святых в христианской традиции. К нему обращаются как к покровителю воинов, земледельцев и скотоводов. Грузины чтят святого как небесного покровителя своей страны и молятся ему о защите от зла. Он так же известен исламским народам Африки и Ближнего Востока под именами Джирджис и аль-Хидр.