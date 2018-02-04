Патриарх Кирилл встретится в России с верховным муфтием Сирии

ДАМАСК, 4 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл намерен встретиться с верховным муфтием Сирии Ахмадом Хассуном, когда тот будет посещать Россию, заявил на встрече с духовным лидером сирийских мусульман секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).
"Мы знаем, как вы любите Россию. И мы знаем, что вы скоро вновь собираетесь посетить нашу страну. И даже знаю, что состоится встреча со святейшим патриархом Кириллом", — сообщил Игумнов.
"Это мой брат", — отреагировал муфтий.
"И он так же к вам относится", — ответил представитель Русской православной церкви.
Источник РИА Новости в окружении верховного муфтия уточнил, что встреча духовных лидеров может состояться уже весной этого года. Кроме того, по словам собеседника агентства, муфтий намерен посетить единоверцев в одном из регионов России.
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