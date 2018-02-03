Митрополит Иларион признался, что не дозрел до iPhone X

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Митрополит Иларион заявил, что перешел на iPhone 8, но до iPhone 10 еще не дозрел, при этом он подверг критике Apple, что тот захватывает все больше рынка.

"Я уже перешел на восьмой, потому что мне на новый год подарили восьмой iPhone. Но я пока не дозрел до десятого iPhone, которым пользуются уже многие мои более продвинутые и более молодые помощники", — сказал митрополит Иларион в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале " Россия 24 ".

Он добавил, что никак не может перейти от компьютеров Microsoft к Apple.

"А кроме того, я отказываюсь, вопреки всем чаяниям, раздающимся с разных сторон, перейти на своем компьютере с Microsoft на Apple, потому что я привык к тому, как работает компьютер Microsoft. Я на этом компьютере написал десятки книг, мне он удобен", — отметил представитель РПЦ.

Он также выразил сожаление, что в последнее время компания Apple, по его мнению, не совсем честными методами захватывает все больше позиций, в то время, как позиции Microsoft сужаются.