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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Бедная овца, а обезьян еще жальче": религии против клонов

08:0003.02.2018
(обновлено: 08:13 03.02.2018)
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© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of SciencesЧжун Чжун и Хуа ХуаЧжун Чжун и Хуа Хуа
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
Мария Шустрова

Китайская академия наук сообщила, что шанхайские ученые впервые клонировали двух длиннохвостых макак по методике овечки Долли. Интернет моментально наводнили трогательные фото и видео с "копированными" малышами-приматами. Но пока пользователи Cети умилялись, Ватикан забил тревогу: крошечные клоны — угроза всему миру.

О том, чем грозит клонирование приматов, и есть ли шанс, что религии одобрят аналогичные опыты над человеком, — в материале РИА Новости.

Опасные макаки

Эксперт Ватикана по вопросам биоэтики Элио Сгречча считает, что в клонировании обезьян нет ничего хорошего.

Ватикан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Ватикане увидели угрозу человечеству в клонировании приматов
"Несомненно, переход от первой овечки Долли к другим животным, теперь уже к обезьянам, то есть наиболее близким к человеку приматам, представляет собой настоящее посягательство на будущее всего человечества", — цитирует ватиканского представителя агентство AdnKronos.

Сгречча также выразил опасение, что осуществленное клонирование станет последним шагом, предваряющим "копирование" человека, чего Римско-католическая церковь никогда не одобрит. Кроме того, представитель Ватикана отметил, что, хотя Церковь осуждает клонирование человека, относительно аналогичной процедуры с животными у нее пока нет официальной позиции.

Боль и страдание, а не жизнь

Аналогичной точки зрения придерживается и Русская православная церковь. Эксперт Синодального отдела по делам молодежи, член комиссии по миссионерству и катехизации при Епархиальном совете Москвы иеромонах Димитрий (Першин) сообщил, что свое отношение к клонированию Русская православная церковь выразила в Основах социальной концепции, принятых в 2000 году Архиерейским собором.

© AP Photo / Jin Liwang/XinhuaОбезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
Обезьянки Чжун Чжун и Хуа Хуа

"Суть в том, что православная церковь разграничивает человеческую жизнь, нуждающуюся в особой защите и заботе, призванную к вечности, и животный мир. Он тоже требует внимания и заботы, но после грехопадения допускается использовать растения и животных для нужд человека", — говорит иеромонах Димитрий (Першин).

По его словам, даже с животными "абсолютно недопустимы эксперименты, причиняющие боль и страдания, которых можно было бы избежать". Но все же "здесь остается пространство для научных исследований, научного поиска". Представитель Церкви отметил, что само по себе "копирование" приматов "еще не несет прямую угрозу человеку и может служить каким-либо научным целям".

Клонирование
© Depositphotos / katalinks
От Долли к копии человека: неизбежная атака клонов
"Но клонирование человека обрекает того, кто будет клонирован, на страдание. Клонирование животных дает существенный процент инвалидности. На данный момент никаких данных о том, что это удастся как-то преодолеть, у нас нет. В результате клонирования животные рождаются с серьезными нарушениями в работе ряда основных систем организма. Подвергать таким страданиям и боли человека, не спросив его предварительного согласия, недопустимо. А согласие получить невозможно, поскольку человек появится только в результате подобного эксперимента", — подчеркивает священнослужитель.

Он также отметил, что цели клонирования человека едва ли будут благими. "Все обоснования сводятся к тому, чтобы использовать клонированного человека в интересах иных людей. Либо как сырье для продления чужих жизней, либо как средство для решения каких-либо проблем заказчика. Такое отношение к человеку принципиально неприемлемо", — заключил собеседник агентства.

"Шайтан попутал"

Среди исламского сообщества тоже нет единого мнения относительно клонирования животных. Некоторые считают, что если это полезно всему человечеству, то можно экспериментировать, — отмечает муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

А "копирование" человека категорически запрещено и в исламе. "Человека создал Бог. В Коране сказано, что Всевышний сотворил всякой твари по паре. Творение человека идет вразрез с волей Всевышнего, поэтому запрещено", — пояснил муфтий.

© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of SciencesХуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек
© Фото : Qiang Sun and Mu-ming Poo, Chinese Academy of Sciences
Хуа Хуа, одна из первых двух клонированных мартышек

И уточнил: некоторые исламские ученые полагают, что клонирование органов человека допустимо. Ведь некоторые люди ждут органы годами, а то и десятилетиями.

Вместе с тем, по его словам, в Коране есть аят, который можно истолковать так, что действия, подобные клонированию, совершает шайтан, то есть сатана. Что он подстрекает людей следовать ему, создавать что-то из разных частей животных, искажать творения Аллаха.

"Традиционные религии России предостерегают от клонирования, но ученые по всему миру по-прежнему действуют в этом направлении. В медицине идет гонка, подобная гонке вооружений. Это очень опасно", — убежден Крганов.

Исследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto
История экспериментов с клонированием
Посягательство на права Творца

"Есть чудо сотворения мира, живых существ. Вмешательство человека в этот процесс смешно с точки зрения религиозной логики. Это посягательство на права Творца. Есть вещи, которые нельзя делать. Я думаю, все эти эксперименты отвратительны. Уверен, что результаты будут смехотворны, еще хуже, чем с овечкой Долли. Жалко бедную овцу, а приматов еще жальче", — сказал РИА Новости историк-ватиканист Алексей Юдин.

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