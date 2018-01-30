ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Первую во Владивостоке мечеть начнут строить весной 2018 года, сообщает администрация Приморья.

Ранее мэрия города сообщала, что на строительство собраны средства из благотворительных источников. Под мечеть был выделен земельный участок, который после закрепили за Минобороны, что не позволило начать строительство, отмечали власти города. Сейчас во Владивостоке нет отдельной мечети, собрания и намазы проходят в Казыятском управлении мусульман Приморского края.

"Строительство мечети во Владивостоке на берегу бухты Улисс начнется весной 2018 года. Об этом стало известно на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с делегацией Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым", — говорится в сообщении.

"По предварительным подсчетам, стоимость строительства мечети составит более 100 миллионов рублей, необходимые средства у нас есть", – сказал Шайхразиев.

По его словам, открыть мечеть во Владивостоке планируется к 100-летию со дня образования Татарской АССР, которое отпразднуют в мае 2020 года.

По данным властей края, сегодня в регионе живут представители 158 национальностей, более 100 тысяч из них – мусульмане.