Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина

Во всем мире завершилась Неделя памяти жертв холокоста. Причем на этот раз она вылилась в словесную баталию на международном уровне: для одних память о миллионах невинных жертв фашизма является назиданием, для других она стала политическим инструментом. О том, почему память о трагедии обернулась скандалом, — в материале РИА Новости.

Россия — мимо

Во дворе Еврейского музея и центра толерантности в Москве польский посол Влодзимеж Марчиняк под щелчки фотокамер зажигает вторую из шести памятных свеч у первого камня будущего мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. А его начальник — глава МИД Яцек Чапутович — уже несколько дней отбивается от обвинений Варшавы в попытке переписать историю. Виной тому стал принятый сеймом закон, по которому нельзя упоминать роль поляков в массовом истреблении евреев во время Второй мировой войны.

Решение польских депутатов ожидаемо вызвало осуждение со стороны Израиля, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с Владимиром Путиным также посетил место будущего монумента. Вообще, это уже второй за полгода случай, когда две страны поругались из-за темы холокоста. В августе Польша, несмотря на недоумение Израиля, исключила Россию из проекта обновления мемориала в Собиборе, концлагере, где произошло крупнейшее восстание узников.

"Восстание организовали советские солдаты-евреи. Россия не может не быть включена в оргкомитет", — отмечает директор московского Еврейского музея и центра толерантности, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. Именно на территории этого музея открылась экспозиция, посвященная легендарному побегу из Собибора. И первыми ее посетителями стали Путин и Нетаньяху.

"Мы бы очень хотели этой выставкой позитивно повлиять, в частности, на представителей польского государства, которые не хотят включать Россию в комитет по созданию монумента в самом Собиборе", — подчеркивает Борода.

"В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в лагере Собибор, вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражают сила и мужество людей, которые практически с голыми руками шли на врага. Несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского, не может не восхищать и не удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но несломленные, они смогли победить", — заявил собравшимся в Еврейском музее Путин.

Мода на отрицание

Мероприятия в Еврейском музее завершили традиционную Неделю памяти жертв холокоста. А началось все с фотовыставки в штаб-квартире ООН, где глава российского МИД Сергей Лавров предупредил мир о страшной угрозе.

"Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов", — заявил министр.

Европейские политики уже много лет почему-то стараются избегать упоминания роли СССР в спасении евреев. В этот раз отличилась вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс.

"Зимой 1945 года лагеря смерти Аушвиц-Биркенау были освобождены силами союзных войск", — сказала она во время памятной церемонии в Брюсселе. Эта фраза, произнесенная в присутствии бывших узников концлагеря, так и осталась без внимания ее коллег по парламенту.

А вот слова Нетаньяху шли вразрез с общеевропейской модой на игнорирование фактов. Израильский премьер постоянно подчеркивал роль Советского Союза в освобождении евреев.

"Верность правде по отношению к прошлому — необходимое условие для того, чтобы взять на себя ответственность за наше будущее. В первую очередь здесь есть вопрос справедливости по отношению к жертвам, и это касается тех, кто пытается отрицать холокост. И справедливость по отношению к тем, кто сражался, кто был ранен и погиб, пытаясь остановить нацистскую угрозу", — отметил он.

© AP Photo / Sebastian Scheiner Мемориал "Яд ва-Шем", посвященный жертвам холокоста, в Иерусалиме © AP Photo / Sebastian Scheiner Мемориал "Яд ва-Шем", посвященный жертвам холокоста, в Иерусалиме

"Позор для Германии"

Буквально за два дня до выступления Макгиннесс, 22 января, Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало доклад о ситуации с антисемитизмом в мире. Израильские эксперты отмечают, что "уже второй год подряд на Украине регистрируется наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза".

Совпадение или нет, но буквально через несколько часов после обнародования этого документа президент Порошенко в Киеве публично посоветовал украинцам читать труды Симона Петлюры, главного организатора еврейских погромов во время Гражданской войны.

Об угрозе неонацизма и антисемитизма говорили на минувшей неделе практически все высокопоставленные европейские политики. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем ежегодном обращении по случаю Дня памяти жертв холокоста была на этот раз предельно самокритична.

"Немыслимо и позорно, что ни одно еврейское учреждение не может существовать без защиты полиции, будь то школа, детский сад или синагога", — возмущалась она.

Опасения канцлера подтверждает статистика. Только за 2017 год — 541 случай проявления антисемитизма. А мольбы еврейской общины назначить комиссара по проблеме антисемитизма правительство услышало только в конце января этого года.

Уже не первый год европейские политики бьют тревогу из-за постоянного роста антисемитизма и ксенофобии, но что реально делается для его предотвращения? Видимо, уроки прошлого ничему не научили, и это очень стыдно признать. Вот и приходится браться за переписывание истории.