Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина

Во всем мире завершилась Неделя памяти жертв холокоста. Причем на этот раз она вылилась в словесную баталию на международном уровне: для одних память о миллионах невинных жертв фашизма является назиданием, для других она стала политическим инструментом. О том, почему память о трагедии обернулась скандалом, — в материале РИА Новости.
Россия — мимо
Во дворе Еврейского музея и центра толерантности в Москве польский посол Влодзимеж Марчиняк под щелчки фотокамер зажигает вторую из шести памятных свеч у первого камня будущего мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто. А его начальник — глава МИД Яцек Чапутович — уже несколько дней отбивается от обвинений Варшавы в попытке переписать историю. Виной тому стал принятый сеймом закон, по которому нельзя упоминать роль поляков в массовом истреблении евреев во время Второй мировой войны.
Решение польских депутатов ожидаемо вызвало осуждение со стороны Израиля, чей премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с Владимиром Путиным также посетил место будущего монумента. Вообще, это уже второй за полгода случай, когда две страны поругались из-за темы холокоста. В августе Польша, несмотря на недоумение Израиля, исключила Россию из проекта обновления мемориала в Собиборе, концлагере, где произошло крупнейшее восстание узников.
"Восстание организовали советские солдаты-евреи. Россия не может не быть включена в оргкомитет", — отмечает директор московского Еврейского музея и центра толерантности, глава Федерации еврейских общин России Александр Борода. Именно на территории этого музея открылась экспозиция, посвященная легендарному побегу из Собибора. И первыми ее посетителями стали Путин и Нетаньяху.
"Мы бы очень хотели этой выставкой позитивно повлиять, в частности, на представителей польского государства, которые не хотят включать Россию в комитет по созданию монумента в самом Собиборе", — подчеркивает Борода.
"В этом году исполняется 75 лет с момента восстания в лагере Собибор, вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. Поражают сила и мужество людей, которые практически с голыми руками шли на врага. Несгибаемая воля руководителя восстания, советского лейтенанта Александра Печерского, не может не восхищать и не удивлять. Эти люди отстаивали свое право на жизнь, не боясь смерти, боролись за свободу и человеческое достоинство. Обреченные, но несломленные, они смогли победить", — заявил собравшимся в Еврейском музее Путин.
Мода на отрицание
Мероприятия в Еврейском музее завершили традиционную Неделю памяти жертв холокоста. А началось все с фотовыставки в штаб-квартире ООН, где глава российского МИД Сергей Лавров предупредил мир о страшной угрозе.
"Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов Второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов", — заявил министр.
Европейские политики уже много лет почему-то стараются избегать упоминания роли СССР в спасении евреев. В этот раз отличилась вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннесс.
А вот слова Нетаньяху шли вразрез с общеевропейской модой на игнорирование фактов. Израильский премьер постоянно подчеркивал роль Советского Союза в освобождении евреев.
"Верность правде по отношению к прошлому — необходимое условие для того, чтобы взять на себя ответственность за наше будущее. В первую очередь здесь есть вопрос справедливости по отношению к жертвам, и это касается тех, кто пытается отрицать холокост. И справедливость по отношению к тем, кто сражался, кто был ранен и погиб, пытаясь остановить нацистскую угрозу", — отметил он.
"Позор для Германии"
Буквально за два дня до выступления Макгиннесс, 22 января, Министерство по делам диаспоры Израиля опубликовало доклад о ситуации с антисемитизмом в мире. Израильские эксперты отмечают, что "уже второй год подряд на Украине регистрируется наибольшее количество антисемитских инцидентов среди всех стран бывшего Советского Союза".
Об угрозе неонацизма и антисемитизма говорили на минувшей неделе практически все высокопоставленные европейские политики. Канцлер Германии Ангела Меркель в своем ежегодном обращении по случаю Дня памяти жертв холокоста была на этот раз предельно самокритична.
"Немыслимо и позорно, что ни одно еврейское учреждение не может существовать без защиты полиции, будь то школа, детский сад или синагога", — возмущалась она.
Опасения канцлера подтверждает статистика. Только за 2017 год — 541 случай проявления антисемитизма. А мольбы еврейской общины назначить комиссара по проблеме антисемитизма правительство услышало только в конце января этого года.
Уже не первый год европейские политики бьют тревогу из-за постоянного роста антисемитизма и ксенофобии, но что реально делается для его предотвращения? Видимо, уроки прошлого ничему не научили, и это очень стыдно признать. Вот и приходится браться за переписывание истории.