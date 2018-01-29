В РПЦ прокомментировали танец курсантов Ульяновского авиационного училища

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В РПЦ прокомментировали нашумевший видеоролик с участием курсантов Ульяновского авиационного училища, напомнив студентам о важности ответственного отношения к будущей профессии.

"Есть много способов применить свои творческие дарования без нарушения основополагающих этических норм. Если курсанты авиационного училища надевают на свое тело часть авиационного обмундирования, а другую часть оставляют обнаженной – это само по себе, как я думаю, является проявлением неуважения к той форме, которую они будут носить", — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Митрополит заверил, что не может, например, представить себе семинариста, "который готовясь к тому, чтобы стать священником, участвовал в подобных действиях, надевая часть священнического облачения". Поэтому в действия курсантов авиационного училища "есть что-то неправильное"

"Эта профессия (гражданского пилота – ред.) – ответственная, и ответственное отношение должно проявляться во всем. В том числе начиная с того, как нужно относиться к своей форме", — заметил представитель РПЦ.

Ранее в интернете появились кадры, на которых курсанты Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) в нижнем белье и фуражках танцуют под песню Satisfaction в помещениях общежития. В Росавиации заявили, что к руководству вуза и 14 студентам, причастным к созданию скандального ролика, будут приняты самые жесткие дисциплинарные меры. Приволжская транспортная прокуратура не выявила со стороны курсантов фактов нарушения законодательства и правил вуза, влекущих за собой отчисление из учебного заведения.