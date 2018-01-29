В Москве заложили мемориал участникам сопротивления в нацистских лагерях

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар в Москве принял участие в церемонии закладывания камня мемориала участникам сопротивления в нацистских лагерях и гетто.
"Сегодня, когда мы видим вокруг силы, которые хотят сеять ненависть и страх, надо объединить усилия и делать все возможное, чтобы люди жилив мире, взаимоуважении. Иногда нужно видеть ужас, чтобы осознать, насколько важно строить общество на здоровых основах", — сказал Берл Лазар на церемонии.
Перед закладкой камня были зажжены шесть свечей памяти. Первую зажег главный раввин России, вторую — посол Польши Влодзимеж Марчиняк, третью — посол США Джон Хантсман, четвертую — временный поверенный в делах посольства Королевства Нидерландов в РФ, пятую — посол Франции Сильви Берманн. Шествую свечу зажгла внучка предводителя восстания пленных в концлагере "Собибор" советского офицера Александра Печерского.
Кроме того, в понедельник в музее откроется выставка, рассказывающая о единственном успешном в истории Второй Мировой войны восстании пленных в концлагере "Собибор". В 2018 году этому событию исполняется 75 лет.
Ожидается, что в понедельник выставку посетят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который в эти дни находится в России с кратким рабочим визитом.
В экспозиции представлены рукопись и личные вещи предводителя восстания — советского офицера Александра Печерского, а также различные документы других участников события.