МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Польский закон, который вводит уголовную ответственность за попытки обвинить поляков в пособничестве в преступлениях нацистской Германии, включая Холокост, оскорбителен как для евреев, так и для поляков, поэтому власти Польши должны внимательно изучить этот вопрос, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.
"Возрождение еврейской общины в современной Польше — это по-настоящему чудо, и мы очень благодарны и нынешнему, и предыдущему правительству Польши за их усилия для становления общины. Однако это никоим образом не оправдывает ответственность за участие Польши в Холокосте. Новый закон не может изменить или перечеркнуть историю. Подобные инициативы — это оскорбление памяти множества жертв — поляков, евреев, в том числе польских евреев", — сказал Гольдшмидт.