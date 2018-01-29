Папа Римский признался, что начинает и заканчивает день "по-украински"

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье посетил собор святой Софии в итальянской столице, где помолился вместе с прихожанами украинской греко-католической церкви за мир на Украине и поблагодарил жителей этой страны за уход за пожилыми итальянцами. Его слова передает "Радио Ватикана".

"Я понимаю, что ваши сердца трепещут сейчас не только от любви, но и от беспокойства за вашу страну, бичуемую войной и экономическими трудностями. Я здесь, чтобы сказать, что я близок к вам в своем сердце, в молитве, и когда служу мессу. Я прошу Князя мира, чтобы оружие замолчало", — заявил папа Франциск.

Кроме того, понтифик признался, что каждое утро и вечер видит икону, которая напоминает ему об Украине.

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами… Каждый вечер перед сном я целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", — рассказал он.

При этом папа Франциск отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, самоотверженно помогающих итальянским старикам и детям".