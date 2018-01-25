Патриарх Кирилл предупредил об опасности "дегуманизации" из-за технологий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает во время XXVI Международных Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступает во время XXVI Международных Рождественских чтений в Совете Федерации в Москве. 25 января 2018

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Автоматизация и роботизация процессов в сфере экономики и управления может иметь опасные последствия — это не только массовая безработица и социальные потрясения в мире, но и "комплексная дегуманизация общественных отношений", заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления в Совете Федерации РФ.

"Развитие новых технологий приводит к ситуации, когда задачи в сфере экономики и управления реализуются машинами по заранее установленным алгоритмам. Это провозвестник таких общественных изменений, последствия которых заслуживают самой тщательной оценки", — сказал патриарх.

Он признал, что роботизация и автоматизация огромного количества производственных и бизнес-процессов, а также управленческих механизмов стала реальностью современности.

"Машины и программное обеспечение могут заменить человека во многих областях, будучи дешевле, быстрее и надежнее… Сокращение числа рабочих мест в связи с автоматизацией может привести к серьезным социальным потрясениям, если решение не будет найдено. Побочное последствие развития новых технологий – комплексная дегуманизация общественных отношений", — заявил предстоятель РПЦ.

По его словам, отношения в сфере государственного управления всегда были отношениями между людьми, а могут стать отношениями человека и машины.

"Дело, в конечном счете, не только в росте безработицы, но в ликвидации человеческих отношений там, где они всегда существовали. Как восполнить этот дефицит, как преодолеть разобщение людей — это вопрос, приобретающий все большую остроту", — признал патриарх.