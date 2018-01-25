Ректор РУДН предложил разработать концепцию духовного образования

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Ректор РУДН Владимир Филиппов считает, что в России необходимо обсудить разработку концепции духовно-нравственного образования на всех уровнях — от школы до вуза.

"Очевидно, настало время совместно с министерством образования и науки в России обсудить разработку концепции духовно-нравственного образования на всех уровнях российского образования — от средней школы до высших учебных заведений", — сказал Филиппов на Рождественских парламентских чтениях в Совете Федерации.

Он пояснил, что особенно актуальна эта проблема в связи с тем, что сегодня коллективы в школьных классах и студенческих аудиториях как никогда многонациональны.

Филиппов также отметил, что нужно обратить внимание и на качество преподавания в школе основ религиозной культуры и светской этики. Он привел пример: в одной из школ этот предмет ведется по привычной для учителя технологии — дети учат наизусть определения, пишут проверочные работы и эссе.

"Это сложное задание. Написать в 3-4 классе эссе на духовную тему — это требует почти философского мышления от 10-летнего ребенка", — подчеркнул ректор.

"Да и по учебному плану данной дисциплины непонятно, почему проходит понятие Пасха в ноябре, и именно в ноябре дети выполняют задание по изготовлению открыток к Пасхе", — добавил Филиппов.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что ведомство работает над расширением школьного учебного курса по основам религиозных культур и светской этики.