Патриарх: не следует противопоставлять защиту прав детей интересам семьи

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не переносить зарубежные подходы на отечественную семейную политику, не противопоставлять защиту прав детей интересам семьи.

"Сегодня время от времени возникают инициативы, противопоставляющие защиту прав детей интересам семьи. Вместо норм, основанных на традиционных для народов наших стран семейных и нравственных ценностях, предлагаются решения, копирующие зарубежные подходы к семейной политике", — сказал патриарх на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений.

Он отметил, что "законодательство, экономическая среда, система налогообложения, развитие систем образования и здравоохранения – все это призвано поддерживать семьи, особенно молодые, способствовать воспитанию детей в духе любви, мира и уважения к традиции".

В прошлом году в ходе дискуссии в Общественной палате глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) России Ольга Леткова заявила о том, что "ювенальная система в России действует, пусть не в том полном виде, как на Западе", и "в завуалированном виде она потихоньку "протаскивается". Леткова, в частности, подвергла критике внесенный в Госдуму законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия", который профильный комитет первоначально вернул разработчикам.

Русская православная церковь не выступает за полный запрет в России ювенальной юстиции, но занимает в этом вопросе "взвешенную позицию", признавая необходимость в какой-то мере ювенальных технологий, заявил ранее РИА Новости представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерей Дмитрий Рощин.