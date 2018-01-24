РПЦ: поддержка внешней политики РФ россиянами достигла рекорда за 100 лет

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Поддержка населением России внешней политики государства сегодня достигло рекордных отметок, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений после выступления на форуме главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Лаврова участники форума, прошедшего в Государственном Кремлевском дворце, встречали овацией – как его представление в числе членов президиума чтений, так и само выступление.

"Аплодисменты — видимое выражение поддержки внешней политики страны. Если окинуть взором последние 100 лет, вряд ли когда народ так нелицемерно, искренне поддерживал внешнюю политику государства, как в нынешние годы. Будем молиться за наше Отечество и всех руководителей, которые проводят мудрую внешнюю линию, находящую отклик не только в нашем народе, но и среди всех народов мира", — сказал патриарх.

По его словам, во время его зарубежных поездок не раз возникала ситуация, когда высокопоставленные деятели, политики — "кто шепотом, а кто — открыто" — говорили ему о том, что они "свои надежды связывают с Россией и с ее президентом".

В частности, предстоятель Русской церкви сообщил, что какое-то время назад имел возможность общаться "с очень уважаемыми лидерами общественного мнения" страны, которая "входит в пятерку наиболее негативно относящихся к России сегодня". И на одной из встреч, продолжил патриарх, "один очень и очень уважаемый человек", имени которого он не назвал, задал ему вопрос, кто из политических деятелей в этой стране, по его мнению, имеет самый высокий рейтинг.

После того как патриарх "растерялся" и стал, по его словам, вспоминать про себя различных известных государственных деятелей прошлого, его собеседник кратко сам ответил на свой вопрос: "Я вам помогу: Путин".