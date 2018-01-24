Патриарх Кирилл рассказал об участии РПЦ и властей в борьбе с абортами

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Позиция Русской православной церкви по проблеме абортов не изменилась — жизнь человека должна быть защищена с момента зачатия; и совместными усилиями церкви и государства удалось уже многое сделать, заявил в среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии XXVI Рождественских образовательных чтений в Москве.

"Нельзя не сказать и о проблеме абортов. Совместными усилиями церкви, государства и общественных институтов многое удалось сделать, чтобы уменьшить масштабы этого поистине общенационального бедствия и продумать механизмы для решения проблемы", — сказал патриарх.

При этом он особо отметил позитивный опыт создания сети центров кризисной беременности, которые, по его словам, "уже спасают немало детских жизней". "Позиция церкви по вопросу абортов остается неизменной: жизнь человека — это дар Божий, и потому должна быть защищена с момента ее начала, то есть с зачатия, и до естественной биологической смерти", — отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх признал, что сегодня в России миллионы православных "вынуждены смиряться" с тем, что заработанные ими деньги в виде налогов направляются на финансирование абортов.

Позиция Русской православной церкви в отношении абортов, в первую очередь, заключается в требовании прекращения финансирования прерывания беременности из Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС), пояснил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее участники общероссийского общественного движения "За жизнь!" объявили, что собрали 1 миллион подписей в поддержку своей петиции за запрет абортов в стране. Осенью 2016 года ее подписал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.