Институт "Диалог цивилизаций" начал работу в Москве, на очереди Дели

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Исследовательский институт "Диалог цивилизаций", основанный экс-главой РЖД, доктором политических наук Владимиром Якуниным в 2016 году со штаб-квартирой в Берлине, расширяется на Восток: в январе открыт центр в Москве, в конце 2018 года планируется открыть офис в Нью-Дели (Индия), сообщил РИА Новости директор московского офиса, член правления института Григорий Левченко.

"Команда московского офиса займется проведением исследований и экспертных мероприятий на территории России, включая партнёрства с вузами в регионах, и в странах СНГ. Будем развивать исследования, связанные с процессами в ближнем зарубежье, на Ближнем Востоке, а также основные темы, сформулированные в программе института", — сказал Левченко.

По его словам, решение о формировании локальных офисов "Диалога цивилизаций" было принято с момента основания института в 2016 году. Первыми стали Берлин и Вена. В конце 2018 года институт планирует открыть офис в Нью-Дели (Индия). Кроме того, активно развиваются контакты с Китаем.

"В соответствии с замыслом сооснователей, "Диалог цивилизаций" развивается как вненациональный международный экспертный центр, изучающий тенденции мирового развития и диалога. За полтора года организация выросла в международный институт, расположенный в четырех странах, имеющий членство в структурах ООН и попечительский совет, включающий нескольких бывших руководителей государств, бизнесменов, ученых мировой величины. Это лучшее свидетельство востребованности идей диалога в современном мире", — отметил РИА Новости Владимир Якунин.

"Диалог цивилизаций"

Институт "Диалог цивилизаций" создан на базе одноимённого общественного форума, основанного в 2003 году при содействии группы российских, американских и индийских ученых и бизнесменов. Соучредителями института, наряду с Якуниным, выступили бывший генсек Совета Европы Вальтер Швиммер и профессор Геттингенского университета Петер Шульце.

Попечительский совет института состоит из 12 человек, включая экс-президента Чехии Вацлава Клауса, бывшего федерального канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра, экс-премьера Армении и посла Армении в Великобритании Армена Саркисяна, бизнесмена Рубена Варданяна. За последний год к совету присоединились почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты Андреа фон Кнооп и принцесса Глория фон Турн-и-Таксис.

Главное ежегодное мероприятие института – Родосский форум – прошел минувшей осенью на греческом острове Родос уже в 15-й раз и собрал сотни экспертов – политиков, ученых, бизнесменов и общественных деятелей со всего мира.

Ведущие темы "Диалога цивилизаций" — отношения Востока и Запада, борьба с терроризмом, развитие инфраструктуры, поиск альтернативных моделей экономического развития, сохранение нравственных ценностей. Участники форумов последовательно продвигают методологию международного диалога в противовес концепции неизбежности столкновения цивилизаций и конфликтов. В исследовательской деятельности института применяется так называемый "индекс диалога", позволяющий замерять конфликтность в том или ином регионе и риск перерастания в "горячую" фазу. В активе организации свыше 600 статей и экспертных работ специалистов из 50 стран. Результаты исследований направляются в ООН, правительства и парламенты соответствующих стран с предложениями о том, как проблему можно решить.

Институт позиционирует себя как негосударственную экспертную организацию, существующую на частные пожертвования. —0-