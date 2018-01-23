Путин проведет в Татарстане встречи с духовными лидерами

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в Татарстане встречи с главой республики Рустамом Миннихановым и представителями мусульманских религиозных организаций, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин в среду, 24 января, прибудет в Казань, где встретится с представителями мусульманских религиозных организаций и руководителями Болгарской исламской академии; на встрече планируется затронуть вопросы формирования системы религиозного образования и развития отечественной богословской школы и подвести первые итоги работы академии.

На четверг, 25 января, "запланирована также отдельная рабочая встреча с президентом Республики Татарстан Миннихановым", говорится в сообщении.

Также Путин посетит Казанский авиационный завод им. С.П.Горбунова, где понаблюдает за полетом модернизированного ТУ-160М и пообщается с работниками предприятия.

Президент РФ примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов "Вместе вперед!", участниками которого станут более 5 тысяч студентов из 38 субъектов РФ.

Также Путин посетит Казанский федеральный университет, где осмотрит центры инновационного медицинского обучения и проведет телемост с ведущими высшими учебными заведениями РФ, посвященный вопросам академической мобильности, трудоустройству выпускников вузов и другим аспектам студенчества в России.